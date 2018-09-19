السيسي عن واقعة "ديرب نجم": أي تقصير يواجه بالقانون"

كتب- عايدة رضوان:

وجه الرئيس السيسي، سؤالًا لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بشأن ما حدث في مركز الغسيل الكلوي بـ"ديرب نجم"، مؤكدًا ضرورة التعامل مع أي تقصير حدث بالقانون.

وقالت الوزيرة، خلال فعاليات افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستشفى العسكري بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، الأربعاء، إن الواقعة مؤسفة للغاية، والمريض المصري أمانة في رقابنا، ولا نرضى أن يخرج مريضًا كما هو، فما بالنا بأن يخرج كما حدث.

وتابعت: "خدمة الغسيل الكلوي تخدم أكثر من 50 ألف مواطن، من خلال 640 مركز غسيل كلوي، وتجري الوزارة 8 ملايين غسلة سنويًا.

وعما حدث، قالت إن الصيانة جرت يوم الجمعة 14 سبتمبر، بتغيير الفلاتر، للمحطتين، اللتين تصبان في مركز واحد، وفي اليوم التالي للصيانة، حدث ما حدث، بدأ الغسيل بالمركز في 5:30 صباحًا، على 46 ماكينة، موضحة، أن تدخل الفريق الطبي أنقذ باقي المرضى، ولم يتبقَ سوى اثنين فقط في المستشفى الآن.