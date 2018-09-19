وزيرة الصحة تستعرض الإنجازات الطبية أمام السيسي في المنوفية

المنوفية - عاشور أبوسالم:

ألقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان كلمة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته لمحافظة المنوفية اليوم الأربعاء، لاستعراض مشروعات وزارة الصحة وجهودها خلال الفترة الماضية على خلفية افتتح مستشفى المنوفية العسكري بشبين الكوم.

وعرضت الوزيرة خلال كلمتها عددًا من المشروعات التي نفذتها الوزارة من بينها المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية بالجيزة، المعهد الطبي بدمنهور الذي سيتم افتتاحه اليوم عبر الفيديو كونفرانس.