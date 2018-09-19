نقيب الممثلين: صلاة الجنازة على "جميل راتب" ظهرًا بمسجد الأزهر

كتب- أحمد الصعيدي:

نعى الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، الفنان الراحل جميل راتب بعد رحيله عن عمر يناهز الـ92 عامًا، قائلاً: "مشواره الفني كبير، وكُرم من بلده ومحبيه وحضرت له أكثر من تكريم".

وأوضح "زكي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن صلاة الجنازة على الفنان الراحل ستُقام اليوم بعد صلاة الظهر بمسجد الأزهر الشريف، معلقًا على ما قاله الراحل أن جنازته ستكون مقتصرة على محبيه فقط، قائلاً: "لو محبيه فقط.. مصر كلها هتكون في الجنازة".

وأشار نقيب الممثلين، إلى أن جميل راتب كان منتظرًا لتكريمات أكبر من التي حصل عليها في مشواره الفني، ولكن أعماله ستظل هي التكريم الأكبر في مشواره وفي ذاكرتنا جميعًا.

يذكر أنّ الفنان جميل راتب، رحل عن عالمنا صباح الأربعاء، عن عمر يناهز الـ 92 عامًا.