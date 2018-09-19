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    متحدث الرئاسة: السيسي يفتتح المستشفى العسكري بالمنوفية.. اليوم

    08:44 ص الأربعاء 19 سبتمبر 2018
    متحدث الرئاسة: السيسي يفتتح المستشفى العسكري بالمنوفية.. اليوم

    الرئيس عبد الفتاح السيسي

    القاهرة - (أ ش أ):

    يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأربعاء المستشفى العسكرى بمحافظة المنوفية، الذي يعتبر صرحاً طبياً لخدمة المدنيين والعسكريين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة حيث تم تشييده على أحدث الأنظمة العلاجية، وتزويده بأحدث الأجهزة الطبية ويشمل تخصصات دقيقة في جميع الأقسام.

    وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المستشفى يضم مبنى متكاملا للعيادات الخارجية، ويعد إضافة ونقلة نوعية كبيرة لمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين من أبناء محافظات الدلتا.

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    Asha
    السيسي المستشفى العسكري المنوفية بسام راضي
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