اليوم: السيسي يفتتح مشروعات جديدة.. وانطلاق معرض "أهلا مدارس"

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القاهرة: الرئيس عبدالفتاح السيسي سيفتتح، المستشفي العسكري بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ويشهد افتتاح عدد آخر من المشروعات بالفيديو كونفرانس، كما يطلق إشارة البدء لتشغيل عدد من المدارس اليابانية.

القاهرة: يفتتح رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، معرض "أهلا مدارس"، الذي يقام بقاعة المؤتمرات ويشارك فيه 214 عارضا ويستمر حتى 25 سبتمبر الجاري بتخفيضات تتراوح من 25 إلى 30%..

القاهرة : تفتتح وزارة العدل تحت رعاية المستشار حسام عبد الرحيم، محاكم مرسى مطروح الجزئية والابتدائية والسلام والعلمين، في إطار خطة الوزارة لتطوير دور العدالة في مصر بما يحقق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا، والتيسير على المتقاضين.

القاهرة : يقوم وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، بزيارة لمحافظة أسيوط، يتفقد خلالها العديد من المشروعات التنموية والاستثمارية المقامة على أرض المحافظة.

القاهرة : تستكمل محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، محاكمة 30 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اتهامهم بقتل مجند شرطة و23 مواطنا من أهالي منطقة المطرية، وشروعهم في قتل 7 ضباط شرطة، أثناء الاحتفال بذكري ثورة 25 يناير 2015.

القاهرة : تعلن محكمة جنايات الجيزة النطق بالحكم في إعادة محاكمة متهم في أحداث مشيخة الأزهر في القضية التي اشتهرت إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء"، والذي سبق أن صدر ضده حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة 3 سنوات.

القاهرة : تستكمل محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، في قضية إصدار تراخيص لشركات سياحية بالمخالفة للقانون.

نيروبي: تكرم منظمة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا "نيباد"، جمهورية مصر العربية في إطار فعاليات مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة الذي سيبدأ الشق الوزاري له اليوم في العاصمة الكينية نيروبي ؛ وذلك تقديرًا لمجهودات مصر في مجال البيئة بالقارة الأفريقية أثناء رئاسة مصر للمؤتمر في الفترة بين عامي 2015 و2017.