توجيهات السيسي للحكومة بضبط أسعار السلع تتصدر عناوين الصحف

القاهرة -(أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح الأربعاء، نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي وفي مقدمته تكليف الحكومة بالعمل على توفير السلع وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة ، كما أبرزت عددا من قضايا الشأن المحلي.

ففي صفحتها الأولى، ذكرت صحيفة "الأهرام"، تحت عنوان "الرئيس: إستراتيجية متكاملة لتوفير السلع وضبط الأسعار" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف الحكومة بتحقيق أكبر فاعلية وكفاءة في توفير السلع وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، من خلال إستراتيجية متكاملة تتضمن ضبط الأسواق والأسعار، ورصد أي ممارسات احتكارية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس أمس مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، ووزراء: الدفاع، والخارجية، والعدل، والتموين والتجارة الخارجية، والمالية، والداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة قوله إن الرئيس السيسي شدد علي تسلم محصول الأرز من المزارعين بأسعار عادلة تحقق لهم هامشا مناسبا من الربح، يساعد علي تخفيف الأعباء عنهم، مشيرا إلي أهمية بلورة إستراتيجية شاملة لإدارة مزارع الإنتاج الحيواني، لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم وسد الفجوة الغذائية وزيادة الاعتماد علي الإنتاج المحلي.

وطالب الرئيس بسرعة إنهاء النزاعات الضريبية وتحصيل المتأخرات والديون الجمركية، لصون المال العام وكذلك مصالح الممولين ورجال الأعمال، لافتا إلي ضرورة مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي وخفض عجز الموازنة، مع زيادة الإنفاق علي قطاعات التنمية، خاصة الصحة والتعليم والبنية الأساسية.

وأشارت الصحيفة إلي أن الاجتماع تناول الموقف بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية، وإجراءات تنقية قوائم المستفيدين من بطاقات التموين، وتطورات الموقف الاقتصادي الراهن ورفع معدلات النمو والتشغيل. كما استعرض عددا من الموضوعات ذات الصلة بعلاقات مصر الخارجية وتطورات الأوضاع السياسية علي المستويين الدولي والإقليمي.

وفي متابعتها لنشاط الرئيس اليوم الأربعاء ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيفتتح، اليوم، المستشفي العسكري بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ويشهد افتتاح عدد آخر من المشروعات بالفيديو كونفرانس، كما يطلق إشارة البدء لتشغيل عدد من المدارس اليابانية.

وفي هذا الصدد قال السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة في تصريح لـ"الأهرام" بأن المستشفى العسكري بالمنوفية يعد أكبر صرح طبي لخدمة المدنيين والعسكريين، من أبناء المنوفية والمحافظات المجاورة علي مستوي الدلتا، وتم تشييده علي أحدث الأنظمة، وتزويده بأحدث الأجهزة الطبية.

وأوضحت الصحيفة أن المستشفى أقيم على مساحة 11 ألفا و470 مترا، ويضم 2000 سرير، ويشمل تخصصات دقيقة في جميع الأقسام، كجراحات القلب المفتوح والعمود الفقري والمخ والأعصاب، وسيكون نقلة نوعية لمستوي الخدمة الصحية. يضم المستشفي مبني كاملا للعيادات الخارجية وقسما للقلب وآخر للأطفال ووحدة مجهزة للعناية المركزة وغرف عمليات كبري وحضانات للأطفال.

كانت إدارة المستشفي قد أعلنت في 7 يوليو الماضي الافتتاح التجريبي لتقديم الخدمة الطبية للعسكريين فقط، تمهيدا لافتتاحه بكامل طاقته لخدمة جميع المواطنين "مدنيين – عسكريين"، بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبي، وتم تزويد المستشفي بمهبط للطائرات، لنقل الحالات الطارئة.

وتحت عنوان "السيسي في نيويورك الأسبوع المقبل لرئاسة وفد مصر في الأمم المتحدة"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيبدأ مطلع الأسبوع القادم زيارة مهمة إلي الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضحت الصحيفة أن زيارة الرئيس السيسي إلى الأمم المتحدة تأتي انطلاقاً من حرص مصر علي التواصل مع المنظمات الدولية والمشاركة من خلال الجمعية العامة في تعزيز الجهود الرامية للوصول إلى حلول سياسية للأزمات الدولية بالإضافة إلى مناقشة القضايا الاقتصادية والتنموية.

وأكدت "الأخبار" أن زيارة الرئيس إلى نيويورك تعتبر في واقع الأمر جولة حول العالم حيث سيلتقي خلالها مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، كما أنها ستكون زيارة حافلة بالمناقشات والمفاوضات التي تمتد لساعات طويلة وهي أفضل دعاية لمصر حيث تؤكد أهمية دورها باعتبارها ركيزة للاستقرار الإقليمي والدولي.

ونقلت الصحيفة عن السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة تأكيده أن الرئيس السيسي يحرص على بلورة الرؤية المصرية خلال كافة الاجتماعات واللقاءات. وأضاف إدريس أنه من المقرر أن يلقي الرئيس بيان مصر أمام الجمعية العامة يوم 25 سبتمبر الجاري وهو البيان الشامل الذي سيوضح الموقف المصري من كافة القضايا الدولية مع التركيز علي أهمية حل المنازعات لضمان الاستقرار والدفع بجهود التنمية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يسلط البيان المصري الضوء على الإنجازات التي حققتها الحكومة المصرية لدعم وتنمية المجتمع، ومن أبرز الاجتماعات التي سيتولي الرئيس السيسي رئاستها قمة دول ال77 والصين التي سيشارك فيها عدد كبير من رؤساء الدول، والواقع أن عدد الدول المشاركة في الاجتماع حوالي 135 دولة تضم 80 % من سكان العالم ويهدف هذا التجمع لحماية المصالح الجماعية لهذه الدول مع دعم قدرتهم التفاوضية فيما يتناول القضايا الاقتصادية داخل الأمم المتحدة ، وأشارت إلي أن مصر ستتولي الاتحاد الأفريقي اعتبارا من أول يناير المقبل، خلفا لجنوب أفريقيا التي تنتهي رئاستها للاتحاد يوم 31 ديسمبر المقبل.

وفي تناولها للشأن البرلماني، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أعلنت أن الوزارة شكلت لجنة فنية لمعرفة أسباب وفاة 3 مرضي غسيل كلوي بمستشفي ديرب نجم المركزي بمحافظة الشرقية، مهمتها إعداد تقرير لرفعه إلي النيابة العامة باعتبارها الجهة المنوطة بالكشف عن سبب الوفاة من خلال تقرير الطب الشرعي.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد العماري للاستماع إلي بيان وزيرة الصحة بشأن ما أثير حول وفاة 3 مرضي غسيل كلوي وإصابة ما يقرب من 12 مريضاً ما بين حالات إعياء شديد وإغماء بمستشفى "ديرب نجم المركزي بالشرقية".

ونقلت الصحيفة عن الوزيرة قولها إن الوزارة ستحاسب كل من يثبت إهماله في حادثة وفاة 3 حالات لمرضي الغسيل الكلوي بمستشفي ديرب نجم المركزي بمحافظة الشرقية.

وأشارت إلي أن الخطأ البشري وارد لكنه غير مبرر علي الإطلاق، كما أن وزارة الصحة تعمل على تقييم كل محطات الغسيل الكلوي في مصر، وتعطي أولوية لتقديم كل دعم ممكن لمرضي الغسيل الكلوي، وتوفير كل الأجهزة اللازمة لعلاجهم.

وأوضحت أن إجمالي عدد مرضي الفشل الكلوي في مصر يبلغ 50 ألفا و269 مريضا، ويخضعون للعلاج في 583 وحدة غسيل كلوي، تقدم بدورها 7 ملايين و842 ألف عملية غسيل كلوي سنويا.

وأضافت أن الوزارة أعطت أولوية خلال الفترة الماضية لحل مشكلة قوائم انتظار المرضي بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكشفت أن الوزارة تعمل كذلك على توفير منظومة إصلاح طبي كامل للأسر المصرية تشمل مراكز رعاية متخصصة وحضانات، وغرف عمليات.

وفي تناولها للشأن المحلي أيضا، ذكرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "مشروع قومي لتحويل مصر إلي مركز إقليمي للطاقة" أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أكد أن اكتشافات ومشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي التي تؤتي ثمارها حالياً تعطي دفعات قوية لصناعة البتروكيماويات المصرية وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في هذه الصناعة الحيوية التي تحقق القيمة المضافة للثروات البترولية وتمنح عائداً أعلى على الاستثمار وأن تطوير وتحسين منظومة البتروكيماويات واحد من أهم محاور المشروع القومي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

وأوضحت "الجمهورية" أن ذلك جاء خلال رئاسة الوزير لأعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالي 2017/2018 بحضور المهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة والجيولوجي أشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلي رئيس شركة إيجاس ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للبترول ووكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأوضح الملا أن وضع 6 مشروعات جديدة باستثمارات حوالي 2 مليار دولار حيز التنفيذ يمثل إضافة قوية لصناعة البتروكيماويات التي يعمل قطاع البترول علي تنمية استثماراتها كهدف حيوي انطلاقاً من عوائدها المتميزة اقتصادياً وتوفيرها خامات أساسية للسوق المحلي وقدرتها على زيادة فرص العمل مع تنامي حلقاتها الإنتاجية والتي تستهدف تصنيع منتجات نهائية.

وتحت عنوان "السعيد: الإصلاح الاقتصادي أعاد الاستقرار لمصر" ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن هالة السعيد. وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أكدت أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب مشاركة فعالة من جميع الأطراف المعنية. وأن مصر تعد في مسار واعد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأنه تم التركيز في البداية علي أساس متين للاقتصاد القوي. وقد ساعد برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري الكلي الذي بدأته الحكومة المصرية في عام 2016 في البلاد لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال مشاركة الوزارة في مؤتمر المعرفة كمحرك للتنمية المستدامة في منطقة الدول العربية الذي نظمه المكتب الإقليمي التابع للأمم المتحدة في إطار الخطة الاستراتيجية للأمم المتحدة 2021/2018.

وأوضح أحمد كمالي. نائب الوزيرة لشئون التخطيط. أنه ناقش عدداً من الموضوعات المهمة بالمؤتمر هي دور المعرفة في التنمية المستدامة وأهميتها في رؤية مصر 2030 والدور الذي تقوم به الوزارة في التنمية المستدامة ومراقبة مدي التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية. ودورها في تشجيع ودعم ونشر أجندة 2030في المجتمع.

وأشار إلي أنه تم استعراض منظومة البيانات القومية والبيانات الخاصة بالتنمية المستدامة. فضلاً عن مناقشة التحديات الخاصة بالمعلومات في مصر والمبادرات الحكومية لتوسيع المشاركة في التنمية المستدامة. والوسائل البديلة للبيانات.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، عقدوا اجتماعاً تنسيقياً مع بعض الشركات الأمريكية العاملة في مصر في إطار تكليف رئيس الوزراء للإعداد الجيد لزيارة وفد غرفة التجارة ووزير التجارة الأمريكي لمصر خلال أكتوبر المقبل.

ونقلت الصحيفة عن وزير الدولة للإنتاج الحربي قوله إن اللقاء يأتي في إطار السياسة التي تتبعها الدولة لزيادة وجذب الاستثمارات الأمريكية. حيث تعتبر مصر من الأسواق الواعدة اقتصادياً لما تتميز به من زيادة في حجم الطاقة المتوفرة "كهرباء ــ غاز" وما تم تشيده من بنية تحتية علي مستوي عالمي. وحفر قناة السويس الجديدة التي ساعدت في نمو الاقتصاد العالمي وساعدت علي زيادة حركة التبادل التجاري بين الدول. فضلاً عن قانون الاستثمار الجديد الذي يتيح فرصاً استثمارية واعدة يزيد الاحتياطي الأجنبي ومعدل النمو الاقتصادي. مما يساعد علي خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأمريكية وقدرات تصنيعية كبيرة وعمالة مدربة علي أعلي مستوي.

من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة أهمية التعاون مع الشركات الأمريكية. والتطلع إلى الكيانات الاقتصادية الكبيرة. في مقدمتها الاقتصاد الأمريكي. والتي سوف تساعد علي زيادة التنمية في مصر لما تتميز به من موقع مثالي علي خريطة العالم وجذب الشركات الكبيرة والمتوسطة لتسويق المنتجات المصرية بالدول المجاورة والأفريقية.

بينما أكد وزير الاتصالات أننا نملك كوادر مؤهلة ومدربة سواء في السوق المحلي أو مع الشركات التي تدرس الولايات المتحدة التوسع من خلالها في أفريقيا. والوزارة تقوم بتدريب 4 آلاف شخص سنوياً. كما تستهدف تدريب 10 آلاف خلال العام المقبل في تخصصات مختلفة. إيماناً بأن التخصص هو عنوان المرحلة، مشيراً إلى أن التشريعات التي صدرت خلال الفترة الماضية جعلت السوق المصري أكثر استقراراً. وهو ما يطمئن المستثمر الأمريكي.

وتحت عنوان "الربط الكهربائي مع السودان.. قبل نهاية العام" ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن معدلات تنفيذ خطوط مشروع الربط الكهربائي المصري السوداني تجاوزت حاجز الـ 50% تمهيدا للانتهاء من هذه الخطوط قبل نهاية العام بينما تم امس إطلاق التيار الكهربائي في محطة محولات كرم الدين بأسوان جهد 66/11 كيلو فولت وتوقيع عقد إنشاء محطة محولات شرق قنا العملاقة طاقة 1500 ميجاوات وجهد 500/220/66 كيلو فولت.. ويتم غدا توقيع عقد الصيانة والتشغيل والتدريب بين وزارة الكهرباء وسيمنس الألمانية.

ونقلت الصحيفة تصريحا للمهندس جابر الدسوقي رئيس القابضة للكهرباء أكد فيه أن القطاع قام بتنفيذ برنامج شامل لتدعيم شبكات كهرباء محافظات جنوب الوادي وخطوط شبكة النقل بطول يصل إلي حوالي 426 كيلو متراً.

قال رئيس القابضة إن هناك برنامجاً لتقوية مركز التحكم الإقليمي لمحافظات الصعيد في سمالوط بالمنيا إلي جانب نشر سلسلة من محطات المحولات لتحسين الجهد وتنويع مصادر التغذية لمدن ومناطق ومحافظات جنوب الوادي وأنه تم توقيع عقود إنشاء محطة محولات شرق سوهاج العملاقة جهد 500/220 كيلو فولت بطاقة إجمالية تزيد علي 2100 ميجا فولت.

في نفس السياق، نقلت الصحيفة تصريحا للمهندس جمال عبدالرحيم رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أوضح فيه أنه يجري إنشاء سلسلة من محطات المحولات الجديدة منها محطة سوهاج بمهمات جهد 500¦220 كيلوفولت من النوع المعزول بالغاز "GIS" في إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الجديدة.