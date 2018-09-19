بعد أسبوع من الأزمة.. جلال الشرقاوي يوضح حقيقة تصالحه مع فاروق حسني

كتب- محمد عاطف:

نفى المخرج جلال الشرقاوي ما يتردد حول محاولات للصلح بينه وبين فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق عقب تقدم الأخير ببلاغ للنيابة يتهم (الشرقاوي) بالسب والقذف.

وقال الشرقاوي، لمصراوي: "لم يتحدث معي أي شخص في قضية الصلح بيني وبين فاروق حسني، لا من المسرحيين ولا من المسئولين الرسميين، وليس لدي أي فكرة بشأن هذا الأمر".

وأضاف الشرقاوي: "لم يصلني أي إخطار رسمي به إلى الآن.. وليس لدي تعليق على بلاغ الوزير السابق، وسوف أتحدث عندما تطلبني النيابة العامة، بشكل رسمي، وأعرف ما هي الاتهامات التي سيتم توجيهها لي".

جدير بالذكر أن فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، تقدم ببلاغ ضد المخرج جلال الشرقاوي عن واقعات القذف والسب والتشهير، والتي أسندها الأخير إليه علانية في إحدى الصحف المصرية، فيما حمل البلاغ رقم 776 لسنة 2018 شمال الجيزة.