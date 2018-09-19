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​رئيس شعبة الأدوية: سوء التوزيع على الصيدليات وراء أزمة نقص "الأنسولين"

02:38 ص الأربعاء 19 سبتمبر 2018
​رئيس شعبة الأدوية: سوء التوزيع على الصيدليات وراء أزمة نقص "الأنسولين"

الأنسولين

كتب - معتز عباس:

قال الدكتور علي عوف ، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن ظاهرة نقص الدواء عالمية موجودة في كل دول العالم، ولكن في مصر نقص الدواء يحدث أزمة كبيرة لعدم وجود بدائل.

وأضاف "عوف"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، تقديم الإعلامي شريف عامر، الثلاثاء، أنه نقص الأدوية في مصر يأخذ شكل أخر، لأن المريض والأطباء تربوا على ثقافة معينة وهي عندما يوجد نقص في دواء معين تتفاقم المشكلة لأنه لا يوجد بدائل.

وأكد أن سوء توزيع دواء الأنسولين من قبل الموزعين على الصيدليات وراء الأزمة، مطالبًا بتشكيل لجنة ثلاثية بمشاركة نقابة الصيادلة ووزارة الصحة، واتحاد الغرف التجارية لعدم تكرار الأزمة وتوفير احتياجات المرضى.

وأشار إلى أنه كان هناك نقص في 1000 صنف دوائي في 2016، والآن عدد الأدوية الناقصة وصلت إلى 150 فقط، مشيرًا إلى أنه يتم اسيتراد حوالي 90% من الأنسولين.

علي عوف الأدوية اتحاد الغرف التجارية الصيدليات الأنسولين

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