مدير معهد القلب: محمد صلاح معدل نبضاته بطيء عكس الطبيعي

كتب - معتز عباس:

قال الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب، إن كافة الأطباء في معهد القلب يعملون على مدار اليوم لتخفيف آلام قلوب المصريين، وإجراء عمليات القسرة التشخيصية وتركيب دعامات، متابعًا: "هاتولي مستشفى في العالم الدكتور بيشتغل فيها بالمجان الساعة 4 الصبح عشان يركب دعامة قلب لمريض".

وأضاف "شعبان" خلال لقاءه ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، الثلاثاء، أن عضلة القلب تعمل منذ أن كان الإنسان جنينًا في رحم أمه، مشيرًا إلى وزن القلب للإنسان الطبيعي يصل إلى 300 جرام، ومن الممكن أن يصل إلى 500 جرام.

وأكد مدير معهد القلب، أن وزن القلب عند محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي يصل إلى كيلو جرام، لأنه لاعب رياضي، ونبض قلبه بطيء بمعدل 50 نبضة في الدقيقة على عكس الطبيعي المقدر بـ90 نبضة في الدقيقة.

وتابع: "القلب ينبض 100 ألف نبضة يوميًا ويضخ 7000 لتر من الدم، وفي حالة حياة الإنسان لمدة 70 عاماً سيكون القلب قد ضخ مليون برميل من الدم".