وزيرتا الثقافة والسياحة تشهدان عرض "قهوة سادة"

القاهرة - (أ ش أ):

شهدت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ووزيرة السياحة رانيا المشاط، اليوم الثاني لعرض "قهوة سادة" الذي يقدم على المسرح القومي بالعتبة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، وذلك بحضور، الدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، والمخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، ووفد من وزارة الاستثمار.

بدأ العرض بعد إذاعة السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وكلمة للفنان يوسف إسماعيل مدير المسرح القومي، رحب خلالها بوزيرتي الثقافة السياحة، وضيوف المسرح والجماهير التي حضرت قبل بداية العرض بحوالي 3 ساعات.

يذكر أن لجنة التحكيم الدولية كانت قد رشحت في عام 2008 (قهوة سادة) للحصول على جائزة أفضل عرض وأفضل عمل جماعي وأفضل إخراج، ومنحت المخرج خالد جلال جائزة أفضل إخراج.