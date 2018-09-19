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وزير الري يلتقي رئيس الوزراء السوداني بالخرطوم

12:11 ص الأربعاء 19 سبتمبر 2018
وزير الري يلتقي رئيس الوزراء السوداني بالخرطوم

الدكتور محمد عبد العاطي

القاهرة - أ ش أ:

التقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، مساء الثلاثاء بالخرطوم، رئيس الوزراء السوداني السفير معتز موسى، حيث هنأه بتوليه منصبه وثقة القيادة السياسية بالسودان في شخصه، متمنيًا له التوفيق.

وقال عبد العاطي إنه سيكون هناك دعم ونقلة كبيرين في العلاقات المصرية - السودانية خلال الفترة المقبلة، بوجود السفير معتز موسى على رأس الحكومة السودانية.

وأقام رئيس الوزراء السوداني حفل عشاء لوزير الموارد المائية والري، على هامش مشاركته في ختام الاجتماع الأول للدورة رقم 58 للهيئة الفنية المشتركة الدائمة لمياه النيل، وحضر الحفل وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني خضر قسم السيد، وأعضاء اللجنة من الجانبين، وسفير مصر لدى السودان أسامة شلتوت ونائبته هبة مصطفى، ورئيس بعثة الري المصري بالخرطوم المهندس أيمن شديد.

هذا المحتوى من

Asha
محمد عبد العاطي رئيس الوزراء السوداني الخرطوم وزير الري
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