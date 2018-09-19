رئيس جهاز حماية المستهلك: غرامة الإعلانات المضللة تصل لـ 2 مليون جنيه

كتبت – سحر عزام:

قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قانون حماية المستهلك الجديد يتضمن الكثير من الضوابط التي تحمي المستهلكين وتلزم الموردين ومقدمي الخدمات والسلع والتجار بتقديم كافة بيانات السلع من مواصفات وسعر.

وأضاف "عبد المعطي" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "ten" اليوم الثلاثاء، أن القانون الجديد ألزم التجار بإصدار فاتورة توضح نوع ومواصفات السلعة وسعرها لضمان حقوق المستهلك في إرجاع السلعة في حال اكتشاف عيوب بها، لافتًا لتطرق قانون حماية المستهلك الجديد لضوابط للشراء عبر الإنترنت من خلال عقوبات رادعة للإعلانات المضللة تصل لغرامة 2 مليون جنيه.

وتابع، أن القانون غلظ العقوبات لمحتكري السلع بالتعاون بين الأجهزة المعنية كالرقابة التموينية وإدارة مباحث التموين، فضلا عن تطرق القانون لضوابط بيع السلع المستعملة من خلال منح المستهلك تقريرا من مركز معتمد عن مواصفات السلعة.​