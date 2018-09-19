مشادات في اجتماع "صحة البرلمان" مع "هالة زايد".. والعماري: وجهات نظر

القاهرة - مصراوي:

شهد الاجتماع الذي عقدته لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة كارثة مستشفى ديرب نجم، مشادات بين عدد من النواب، ووزيرة الصحة هالة زايد.

بدأت المشادات بين الوزيرة والنائب خالد هلالي، بعد تأكيد الأخير، أن نسبة الوفيات في مصر بين مرضى الغسيل الكلوي تصل لـ30%، لتقاطعه الوزيرة منفعلة: "جبت الرقم ده منين، غير صحيح".

ورد هلالي: "اجتهاد"، لتعقب الوزيرة بحدة: "مفيش حاجة اسمها كده، أنت بالشكل ده تثير الرأي العام".

وانفعل النائب، قائلا: "أنا قولتلك معلومة، إنتي وزيرة قولي بقي الرقم الصح"، لترد بانفعال: "أنت قولت معلومة، هات مصدرها، أنت بتقول حاجة مش منطقية"، ليعاود النائب غاضبا: "بالراحة شوية علينا، مفيش شخط هنا، قولي أنتي الصح".

كما اضطر النائب محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، لرفع الاجتماع لمدة 5 دقائق؛ بسبب حدة المشادات بين وزيرة الصحة والنائب سعيد حساسين.

وانفعلت وزيرة الصحة على النائب سعيد حسانين، بسبب اتهامه لوزاراتها والحكومة بالتقصير، في التعامل مع أزمات المواطنين مطالبة النائب بعدم التعميم وإلقاء الاتهامات جزافا.

وهاجم النائب سعيد حساسين، مديري مستشفيات وزارة الصحة لعدم اهتمامهم بمعاناة المواطنين، قائلا: "بنبوس ايد ورجل مديرين المستشفيات والمديريات علشان يقبلوا يعالجوا المرضى ومفيش حد بيستجيب"، فردت الوزيرة: "مكتبى مفتوح أمام الجميع وكفى هجوم على الموظفين فهم مصريين وليسوا من الهند ويبذلون قصارى جهدهم".

من جانبه قال النائب الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة شهد إلقاء الوزيرة بياناً عن الحادث، ثم بعد ذلك فُتح باب المناقشة أمام النواب؛ ليُدلي كل منهم برأيه.

وأضاف العماري، لـ"مصراوي"، أن النواب ناقشوا الوزيرة في كل السلبيات التي يرونها بقطاع الصحة، وهي ردت بدورها على غالبية الاستفسارات، مُشيراً إلى أنه لم يحدث مشادات بالشكل الذي يُصوره البعض، والأمر لم يتخطى عرض وجهات النظر المختلفة.

وأكد أن الاجتماع لم يكن بغرض استجواب أو تقديم طلبات إحاطة.