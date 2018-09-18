نائب: تحقيقات ديرب نجم "مستمرة".. ومراجعة ماكينات الغسيل الكلوي "ضرورة"

كتبت – سحر عزام:

قال النائب عبد المنعم شهاب، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة اجتمعت مع لجنة الصحة اليوم، وتحدثت عن الموقف بالكامل للحادث الذي أسفر عن وفاة 3 حالات لمرضى الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

وأضاف "شهاب" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة في مصر" المذاع على قناة "الحياة" اليوم الثلاثاء، أن اللقاء لم يتطرق للمسئول عن الحادث نظرا لاستمرار النيابة في التحقيقات لمعرفة المتسببين في الحادث، لافتًا إلى أن الخطأ الذي حدث في قسم الغسيل الكلوي بديرب نجم قد يكون خطأ بشريًا نتيجة عدم استخدام مياه نقية في أجهزة الغسيل الكلوي.

وأشار إلى أهمية وجود سجل في كل المستشفيات يتضمن تاريخ صلاحية ماكينات الغسيل الكلوي والفلاتر وتحاليل المياه لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث، فضلا عن مراجعة دورية من إدارة المستشفى أو من وزارة الصحة لهذه السجلات.