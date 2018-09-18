وزيرة الثقافة: صالون النحت يؤكد ريادة التشكيل المصري

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كتب - محمد عاطف:

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مساء اليوم الثلاثاء، الدورة الثانية لصالون النحت والتي تستمر حتى 7 أكتوبر المقبل بقصر الفنون.

وأثنت عبد الدايم على الأعمال المشاركة، مشيرة إلى أن المنحوتات تؤكد تطور حركة فن التشكيل في مصر والذي يظهر من خلال استلهام أفكار تعكس رؤية متميزة لمختلف الاتجاهات، مؤكدة الريادة المصرية في هذا المجال منذ العصر الفرعوني وطلبت زيادة وكثافة الأعمال الإبداعية مع الحفاظ على المستوى الفني الراقي.

وتم تكرم أسماء ثلاثة من المثالين الراحلين الذين أثروا الحركة التشكيلية المصرية بالكثير من الأعمال والأبحاث المتخصصة هم الدكتور كمال عبيد، الفنان عبد الهادي الوشاحي والدكتور فاروق إبراهيم.

حضر الافتتاح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الدكتور حمدي أبو المعاطي نقيب التشكيليين وأعضاء اللجنة العليا المنظمة مع نخبة من الإعلاميين والفنانين.

جدير بالذكر أن الدورة الثانية لصالون النحت تضم مجموعة متنوعة من الأعمال النحتية في مختلف الاتجاهات الفنية بخامات متنوعة ( الجرانيت – الحديد - البرونز – البوليستر - الخشب - الجبس ) لـ 57 فناناً يمثلون أجيال مختلفة "الرواد – الوسط – الشباب" نجحوا في تسجيل بصمة واضحة في المجال التشكيلي وذلك بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المبدعين.