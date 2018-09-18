"شكر وعتاب".. إيمان عز الدين توجه رسالة لجمهورها وزملائها

كتب - محمد عبدالناصر:

وجهت الإعلامية إيمان عز الدين، رسالة شكر لكل من وقف بجانبها بعد تعرضها لحادث سير، خلال الأيام الماضية.

وقالت "عز الدين" عبر حسابها على موقع "فيسبوك" اليوم الثلاثاء: "أحب أشكر ربنا على نعمته اللي ظهرت في الشدة وهي حب الناس ودعواتهم اللي خففت عني كتير، وأشكر كل حبايبى ولاد الأصول اللي نوروني بزيارتهم في المستشفى أو من حالت ظروفهم دون المجيء لظروف خارج إرادتهم فاتصلوا هاتفيا للمتابعة وللاطمئنان".

وأضافت: "أخيرًا أشكر كل الناس اللي كنت أظن أنهم أول ناس هيكونوا معايا وجنبي لكن بعض الظن إثم !!!".

وكانت إيمان عز الدين، تعرضت في الـ27 من أغسطس الماضي، لحادث سيارة مروع، أدى لدخولها غرفة العمليات، وإجراء عملية لترميم القدم. وقال الكاتب الصحفي وليد عبد الرحمن، رئيس تحرير برنامجها، في 6 سبتمبر الجاري، إنها خضعت لعملية جراحية دقيقة للمرة الثانية بمستشفى القاهرة التخصصي على خلفية الحادث الذي تعرضت له.​