113 عملا في مسابقة التفوق الصحفي قبل غلق باب التقدم بأسبوع

كتب - مصطفى علي:

أعلنت نقابة الصحفيين، أن عدد المتقدمين لمسابقة التفوق الصحفي لعام 2018 منذ فتح باب التقدم لها قبل أسبوعين حتى أمس، الإثنين، بلغ 113 عملًا.

وأكد محمود كامل، رئيس اللجنة الثقافية المشرف على مسابقة التفوق الصحفي، أنه من بين الـ113 عملًا، 21 عملًا في فرع التحقيق الصحفي، و18 عملًا في فرع الحوار الصحفي، و5 أعمال في فرع الصحافة الاقتصادية، و3 أعمال في فرع التصوير، وعمل واحد في فرع الكاريكاتير، وعملين في فرع الإخراج الصحفي، و3 أعمال في فرع التغطية الإخبارية، و5 أعمال في فرع التغطية الخارجية، و6 أعمال في فرع الصحافة الثقافية، و8 أعمال في فرع الصحافة الرياضية، و4 أعمال في فرع الصحافة الفنية، و4 أعمال في فرع الحملات الصحفية، و10 أعمال في فرع جائزة صبرى غنيم في القصة الصحفية الإنسانية.

أما في فرع صحافة المرأة تقدم 3، و4 أعمال في فرع جائزة مصطفى شردى في المقال السياسي، وعمل واحد في فرع صحافة البيئة، وعمل واحد في فرع جائزة إحسان عبدالقدوس في السبق الصحفي، و4 أعمال في فرع جائزة سمير عبدالقادر في الصحافة الاقتصادية، وعمل واحد في فرع جائزة محمد عيسي الشرقاوي في "التغطية الخارجية"، و3 أعمال في فرع جائزة أحمد رجب في الكتابة الساخرة، و4 أعمال في فرع جائزة الشهيد للتغطية الميدانية للأحداث الخطيرة، وعملان في فرع جائزة مجدى مهنا في العمود الصحفي.

واختتم كامل، أنه لم يتقدم أي عمل لفروع جوائز سعيد سنبل في المقال الاقتصادي ومنير كنعان للإبداع الفني.