عضو "صحة النواب": الوزيرة لم تكشف سبب كارثة "ديرب نجم"

كتب- محمد جمعة:

قال الدكتور أحمد العرجاوي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بشأن حادث "ديرب نجم"، لم يكن له فائدة ولم يكشف عن أي معلومة مؤكدة بشأن الواقعة.

وأضاف العرجاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، مساء الثلاثاء، أن الأدوات الرقابية لمجلس النواب ستُفعل مع عودة البرلمان في دور الانعقاد المقبل شهر أكتوبر، مشيرًا إلى أن اجتماع اليوم كان مجرد استدعاء فقط لسماع أقوال الوزيرة عن الأسباب الحقيقية للواقعة ووفاة المرضى، لكنها لم تقدم أي معلومة.

وكشف العرجاوي عن تقدمه بطلب إحاطة سيعرض على البرلمان في أكتوبر المقبل، متابعًا: "إحنا حاسين إن دم الناس في رقبتنا، ولم يخلو سبب الوفاة من سوء تنظيم وحدة الغسيل الكلوي ووجود إهمال وتقصير".

واستطرد: "سنستخدم الأدوات الحقيقية في الرقابة مع درو الانعقاد الرابع، ومش هنفوت الموضوع ولازم محاسبة وسنأتي بتقرير الطب الشرعي وتحقيقات النيابة العامة".