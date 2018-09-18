"الأعلى للإعلام" يشارك غدًا في دورة "الأمن السيبراني والهوية المصرية"

كتب - مصطفى علي:

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الثلاثاء، مشاركته في الحلقة النقاشية التي ينظمها مجلس الوزراء تحت عنوان (الأمن السيبراني وحماية الهوية المصرية في البيئة الرقمية الحديثة) يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وأوضح بيان للمجلس، أن الجلسة الافتتاحية للحلقة النقاشية سيديرها اللواء عاطف عبدالفتاح أمين عام رئاسة مجلس الوزراء، والمهندس زياد عبدالتواب رئيس مركز المعلومات بمجلس الوزراء، والدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات والقانون بوزارة الاتصالات.

وتتناول الجلسة الأولى في اليوم الأول مناقشة قانون مكافحة جرائم المعلومات من منظور قانوني تقني، ويدير الجلسة مهندس زياد عبدالتواب والدكتور محمد حجازي، والدكتورة ماريان عازر عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، فيما تناقش الجلسة الثانية دور الإعلام في تعزيز الهوية المصرية في بيئة الإعلام الجديد، ويدير الجلسة الدكتور فتحي شمس الدين مدرس الإعلام الجديد بجامعة بنها وعضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

كما يتحدث في الجلسة الدكتور بركات عبدالعزيز والدكتور محمد المرسي أستاذي الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، والدكتورة الأميرة سماح أستاذ مساعد الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة والإعلامي نشأت الديهي.

وفي اليوم الثاني تناقش الجلسة الأولى المجتمع المدني وتعزيز الهوية المصرية ويديرها الإعلامي عبدالجواد أبو كب رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعضو لجنة الشباب بوزارة الثقافة، ويتحدث فيها محمد رزق منسق عام مبادرة بناء الإنسان المصري، والدكتور أحمد فؤاد عضو المجلس المصري للشئون الخارجية.

كما تتناول الجلسة الثانية الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية والمؤسسية ويديرها الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة تشريعات بوزارة الاتصالات، ويتحدث فيها المهندس عمر فاروق العضو المنتدب لشركة (MCS) والمهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات.

وتناقش الجلسة الأخيرة الهوية المصرية ومتطلبات الأمن القومي ويديرها الدكتور محمد سعيد محفوظ، كما يتحدث في الجلسة اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، واللواء محمد عبدالمقصود رئيس محور دعم القرار بمركز المعلومات، والدكتور محمد عبدالمنعم خبير الأمن السيبراني والأدلة الرقمية بالمركز العربي للأمن السيبراني بالاتحاد الدولي للاتصالات.