وزيرة الثقافة تفتتح صالون النحت الثاني بـ"الأوبرا"

كتب - محمد عاطف:

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، اليوم السبت، صالون النحت الثاني بقصر الفنون بدار الأوبرا، بحضور الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية.

وتفقدت "عبد الدايم" الأعمال المعروضة بالصالون، وسط حضور أعضاء اللجنة العليا المنظمة للصالون، ونخبة من الفنانين التشكيليين والمثقفين.

ويضم الصالون مجموعة متنوعة من الأعمال النحتية لـ57 فنانًا، دعتهم اللجنة المنظمة للمشاركة في هذه الدورة، حيث يمثلون أجيالًا مختلفة "الرواد، الوسط، الشباب".

وحرصت اللجنة المنظمة لهذه الدورة على فتح المجال أمام مشاركة الفنانين وعدم تحديد خامة كشرط للمشاركة، فجاءت الأعمال بتنوع واضح سواء على مستوى الاتجاهات الفنية المتعددة أو على مستوى الخامات مثل "الجرانيت، الحديد، البرونز، البوليستر، الخشب، الجبس".

على جانب آخر قررت اللجنة تكريم 3 فنانين راحلين بهذه الدورة، وهم الفنان الدكتور كمال عبيد، والفنان عبد الهادى الوشاحى، والفنان الدكتور فاروق إبراهيم.