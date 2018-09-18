رئيس الأركان يشهد إحدى المراحل الرئيسية لتدريبات "النجم الساطع 2018"

القاهرة - مصراوي:

شهـد الفريق محمد فــريد، رئيس أركان حرب القوات المسـلحة، إحــدى الـمراحل الــرئيسية لــتدريبــات (النجم الساطع 2018) الذي تنفذه عناصر من القوات المسلحة لكل من: مصر والولايات المتحدة الأمريكية والأردن وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا واليونان والسعودية والإمارات، وبمشاركة مراقبين من 16 دولة شقيقة وصديقة بقاعدة محمد نجيب العسكرية.

واستمع الفريق محمد فريد إلى شرح تفصيلي للفكرة التعبوية والتوجيه الطبوغرافي والتكتيكي لمنطقة البيان والذي تضمن عملية اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة في منطقة سكنية حدودية وتطهيرها من العناصر الإرهابية، تضمنت المرحلة قيام عناصر من قوات المظلات بمصر والأردن والسعودية بأعمال القفز الحر خلف خطوط العدو لتدقيق المعلومات، كما شاركت الطائرات والمقاتلات متعددة المهام في أعمال الاستطلاع الجوى وتصوير الأهداف الخاصة بالعناصر الإرهابية وإلقاء منشورات العمليات النفسية وتأمين عملية الإسقاط الجوى للقوة الرئيسية للسيطرة على محاور الاقتراب للقرية وتأمين جزء من خط الحدود الدولية ومنع الإمدادات.

وشارك فريق الأمن الأمريكي لمكافحة الإرهاب (FAST) في تأمين هدف حيوي ضد التهديدات الإرهابية قبل عملية الاقتحام والتي تعد أول مشاركة للفريق في تدريبات النجم الساطع.

وتم دفع عناصر الاستطلاع والمهندسين للتغلب على الموانع والعبوات الناسفة وتأمين طرق وخطوط الاقتحام، وقامت القوات المشاركة بحصار وتأمين المباني الحيوية وعزل العناصر الإرهابية، إلى جانب تنفيذ عملية اقتحام رأسي لعناصر من قوات الصاعقة للمعاونة في استعادة السيطرة على القرية وقطع وعزل الإمدادات الخارجية.

كما تم دفع مجموعات القتال الرئيسية من المشاة الميكانيكي مدعومة بتشكيلات من المقاتلات والهليكوبتر المسلح لتنفيذ عملية الاقتحام ومعاونة عناصر من القوات الخاصة لمختلف الدول لتطهير القرية والسيطرة عليها، والقبض على العناصر الإرهابية المتمركزة داخلها ودفع عناصر التأمين الطبي والإداري والمعنوي لإعادة تشغيل المرافق وطمأنة السكان المحليين وإعادة الحياة لطبيعتها.

وفي نهاية المرحلة.. أكد الفريق محمد فريد أن الإرهاب أصبح ظاهرة خطيرة تهدد كافة شعوب العالم، مشيداً بالنجاحات التي حققتها العملية الشاملة (سيناء 2018) في مكافحة وتجفيف منابع الإرهاب.

كما نقل الفريق محمد فريد، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للقوات المشاركة، معرباً عن سعادته وترحيبه بمشاركة العديد من الدول الشقيقة والصديقة في تدريبات (النجم الساطع 2018) على أرض مصر وداخل كبر القواعد العسكرية بمنطقة الشرق الأوسط بما يعزز علاقات التعاون العسكري ويدعم جهود الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بالمنطقة، كما أعرب عن تطلعه في أن يتضمن التدريب في الأعوام القادمة مزيدا من القوات والأنشطة التدريبية لمختلف الدول.

حضر مراحل المشروع عدد من قادة القوات المسلحة للدول المشاركة والمراقبين والملحقين العسكريين وعدد من دارسي المعاهد العسكرية.