رئيس "الأعلى للإعلام" يستقبل مدير عام "يونا" لبحث سبل التعاون

رئيس الأعلى للإعلام يستقبل مدير عام يونا

كتب - مصطفى علي:

استقبل الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الثلاثاء، المدير العام لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)، عيسى خيره روبله؛ حيث بحثا سبل تفعيل التعاون المشترك بين الجانبين لخدمة الإعلام والإعلاميين في وكالات أنباء دول المنظمة وخاصة الدول الأفريقية.

ورحب "مكرم" في بداية اللقاء بمدير عام يونا، معربًا عن دعم مصر الكامل لعمل الاتحاد ولدوره في تدريب وتطوير قدرات ومهارات الإعلاميين وفي التعريف بالشعوب الإسلامية وثقافتها وحضارتها ومواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا والخطابات الكراهية والتطرف.

وأكد رغبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في التعاون مع الاتحاد في مجالات التدريب خاصة من خلال الأكاديمية الأفريقية لعلوم الاتصال التي تتبع المجلس والتي تمكنت حتى الآن من تدريب أكثر من 4 آلاف إعلامي من الدول الأفريقية، مرحبًا بمشاركة الاتحاد بترشيح عدد من الإعلاميين لتدريبهم.

من جابنه؛ توجه المدير العام ليونا بالشكر إلى رئيس المجلس الأعلى المصري لتنظيم الإعلام على رغبته الصادقة في التعاون مع الاتحاد، واستعرض تاريخ والاتحاد الذي كان يحمل مسمى وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) التي تأسست عام 1972 كذراع إعلامية لمنظمة التعاون الإسلامي، حتى تم التحول إلى اتحاد كمظلة للتنسيق بين وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي.

واصطحب مسئولو المجلس مدير عام يونا في جولة تفقدية للدورات التدريبية للإعلاميين الأفارقة والمقامة في الأكاديمية الأفريقية لعلوم الاتصال التابع للمجلس.

حضر اللقاء: أحمد سليم الأمين العام للمجلس، وعبدالجواد أبوكب رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس، وحازم عبده مدير برنامج الوفود الاعلامية باتحاد وكالات أنباء منظمة التعاون الاسلامي.