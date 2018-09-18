المتحدث العسكري ينشر فيديو من تدريبات "النجم الساطع 2018"

كتب- محمد عبدالناصر:

نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو من تدريبات "النجم الساطع 2018".

وتنفذ فعاليات تدريبات "النجم الساطع 2018" بقاعدة محمد نجيب العسكرية، ومناطق التدريب القتالي للقوات البحرية والجوية والمنطقة الشمالية العسكرية في المدة من 8 إلى 20 سبتمبر 2018، بمشاركة قوات من مصر والولايات المتحدة الأمريكية والأردن والإمارات والسعودية وفرنسا وبريطانيا واليونان وإيطاليا و(16) دولة أخرى بصفة مراقب.

وتستمر القوات المشاركة في تنفيذ مشروع مراكز قيادة مشترك بري / جوى شمل العديد من المحاضرات النظرية والعملية وإجراءات التحضير والتنظيم للمعركة وأعمال القيادة والسيطرة وتبادل الخبرات والمعلومات، والتدريب على صنع واتخاذ القرار في أزمنة قياسية مع فرض عدد من السيناريوهات المختلفة لمواجهة المتغيرات المفاجئة والطارئة أثناء إدارة العمليات على أرض الواقع، والذي أظهر مدى ما يتمتع بها المقاتلون من مختلف الدول من قدرة على التعاون لتنفيذ عمل جماعي مشترك لمواجهة أي عدائيات محتملة.