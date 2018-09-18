أكثر الكلمات إنتشاراً

بطاقات التموين العودة إلى المدارس حماية المستهلك حادث الغسيل الكلوي مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

المتحدث العسكري ينشر فيديو من تدريبات "النجم الساطع 2018"

07:25 م الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
المتحدث العسكري ينشر فيديو من تدريبات "النجم الساطع 2018"

تدريبات النجم الساطع 2018

كتب- محمد عبدالناصر:

نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو من تدريبات "النجم الساطع 2018".

وتنفذ فعاليات تدريبات "النجم الساطع 2018" بقاعدة محمد نجيب العسكرية، ومناطق التدريب القتالي للقوات البحرية والجوية والمنطقة الشمالية العسكرية في المدة من 8 إلى 20 سبتمبر 2018، بمشاركة قوات من مصر والولايات المتحدة الأمريكية والأردن والإمارات والسعودية وفرنسا وبريطانيا واليونان وإيطاليا و(16) دولة أخرى بصفة مراقب.

وتستمر القوات المشاركة في تنفيذ مشروع مراكز قيادة مشترك بري / جوى شمل العديد من المحاضرات النظرية والعملية وإجراءات التحضير والتنظيم للمعركة وأعمال القيادة والسيطرة وتبادل الخبرات والمعلومات، والتدريب على صنع واتخاذ القرار في أزمنة قياسية مع فرض عدد من السيناريوهات المختلفة لمواجهة المتغيرات المفاجئة والطارئة أثناء إدارة العمليات على أرض الواقع، والذي أظهر مدى ما يتمتع بها المقاتلون من مختلف الدول من قدرة على التعاون لتنفيذ عمل جماعي مشترك لمواجهة أي عدائيات محتملة.

تامر الرفاعي المتحدث العسكري النجم الساطع 2018 قاعدة محمد نجيب العسكرية

الخبر التالى:

رئيس "الأعلى للإعلام" يستقبل مدير عام "يونا" لبحث سبل التعاون
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان