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وزيرة الصحة: "الناس بتعاير المتبرع بأعضائه".. ورسائل إعلامية لتغيير الثقافة

07:25 م الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
وزيرة الصحة: "الناس بتعاير المتبرع بأعضائه".. ورسائل إعلامية لتغيير الثقافة

الدكتورة هالة زايد

كتب - أحمد علي:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الإطار التشريعي للتبرع بالأعضاء متاح بضوابط ولا توجد أي قيود عليه سوى موافقة المتبرع وهذا الأمر متبع في كل دول العالم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، للاستماع إلى بيان وزيرة الصحة بشأن وفاة 3 مرضى غسيل كلوي، وإصابة 13 أخرين أثناء حصولهم على جلسة الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم بالشرقية، السبت الماضي.

وأضافت الوزيرة: "للأسف ثقافة التبرع بالأعضاء ليست منتشرة في مصر، ولكننا بنوصل أن البعض "بيعاير" اللي يتبرع"، مشيرة إلى أن المواطن في دول العالم متبرع بأعضائه، طالما لم يكتب وصية بأنه غير متبرع.

وتابعت: "لو حاسين بمعاناة مرضى الغسيل الكلوي مثلا، سنعمل على تفعيل التبرع بتلقائية"، مشيرة إلى أن الوزارة ستعمل على توجيه رسائل إعلانية وإعلامية بشأن ثقافة التبرع خلال الفترة المقبلة.

هالة زايد الصحة التبرع بالأعضاء مجلس النواب

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