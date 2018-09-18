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"الجوهري" يعلن ترشحه لرئاسة "دفاع البرلمان" بدور الانعقاد الرابع

07:22 م الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
"الجوهري" يعلن ترشحه لرئاسة "دفاع البرلمان" بدور الانعقاد الرابع

اللواء سلامة الجوهري

كتب - أحمد علي:

أعلن اللواء سلامة الجوهري، عضو مجلس النواب، عزمه للترشح لرئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، في دور الانعقاد الرابع للبرلمان.

وقال الجوهري في بيان اليوم الثلاثاء، إن ترشحه يأتي لدعم الدولة في كل قراراتها الاستراتيجية والأمن القومي، وتعزيز دور القوات المسلحة والشرطة، ودعمهما ماديا، وتكنولوجيا بأحدث المعدات الخاصة بمكافحة الإرهاب، من منطلق إدراكه للمرحلة الفاصلة التي تمر بها البلاد.

وأضاف أنه في حال فوزه برئاسة اللجنة، سيتفقد جميع المواقع الحدودية، ودعمها وتحسين الخدمات بها، وكذا الوحدات المهمة، وتوفير كل سبل الراحة والدعم لأفراد القوات المسلحة والشرطة.

وأوضح الجوهري أن اللجنة تعمل بكل قوة مع جميع لجان البرلمان والجهات المعنية في كل الملفات المشتركة، والمعنية بالأمن القومي للبلاد، إلى جانب الاهتمام بالتشريعات التي تعزز الأمن القومي المصري، وتساعد في القضاء على الإرهاب.

سلامة الجوهري مجلس النواب القوات المسلحة الأمن القومي الإرهاب

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