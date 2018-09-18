"السكك الحديدية" تنفي نشوب حريق بقطار "القاهرة - منوف"

كتب - أحمد نجيب:

قالت هيئة السكك الحديدية، إنه لا صحة لما تم تداوله عن نشوب حريق بقطار ركاب القاهرة/ منوف رقم 551، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أنه تلاحظ وجود دخان بالبوجي الخلفي للجرار رقم 3932 الخاص بالقطار نتيجة احتكاك بالفرامل، وتم على الفور إخمادها بطفاية الحريق الموجودة بالجرار بمعرفة السائق واستعد القطار وواصل رحلته بنفس الجرار بتأخير لمدة 20 دقيقة.