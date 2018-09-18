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أبلغا عن متعلقات ثمينة.. وزير الطيران يكرم عاملين لأمانتهما

06:49 م الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
أبلغا عن متعلقات ثمينة.. وزير الطيران يكرم عاملين لأمانتهما

الفريق يونس المصري يكرم إسماعيل أحمد السيد

كتب – طه عبيد

كرم الفريق يونس المصري، وزير الطيران، عاملين بمطار القاهرة الجوي؛ تقديراً لأمانتهم أثناء أداء عملهم.

والعاملون هم: "هشام محمد عبد العظيم أخصائي اتصال ومغادرة في الإدارة العامة للرسوم بقطاع العمليات، وإسماعيل أحمد سيد عامل تنظيم ساحات بميناء القاهرة الجوي" حيث منحهما شهادات تقدير ومكافأة مادية تحفيزية؛ تقديراً لهما على الموقف المشرف والأمانة أثناء أداء عملهما وقيامهما بإعادة مبالغ مالية وبعض المتعلقات الثمينة بالإضافة إلى حقيبة بها تليفونات محمولة.

أعرب وزير الطيران عن شكره وتقديره لهما، وأكد أن وزارة الطيران تشجع هذه النماذج التي يحتذى بها.

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يونس المصري وزير الطيران مطار القاهرة الجوي

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