التعليم تقيم حفل تخرج الدفعة الأولى من مسابقة "الباحثون الشباب"

كتبت-ياسمين محمد:

تعقد وزارة التربية والتعليم، بعد قليل، حفل تخريج الدفعة الأولى من مسابقة "الباحثون الشباب"، بالقاعة الكبرى بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بحضور كل من: الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير.

وتسعى مسابقة "الباحثون الشباب" إلى تأهيل وتحسين أداء طلاب مدارس المرحلة الثانوية، بكافة محافظات الجمهورية، على مهارات البحث العلمي، وتقديم الأوراق البحثية، بالإضافة إلى زيادة وعي الطلاب والمجتمع المصري بأهمية "بنك المعرفة المصري "EKB " كمصدر من مصادر التعلم.