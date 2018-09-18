افتتاح أول مركز لعلاج الهيموفيليا بمستشفى أطفال مصر

كتب - أحمد جمعة:

افتتح الدكتور أحمد محي، مساعد وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة سهير عبد الحميد، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة نجلاء شاهين رئيسة قسم أمراض الدم بمستشفى أطفال مصر، وحسن فهمي، مدير عام شركة نوڤو نورديسك للأدوية، اليوم الثلاثاء، أول مركز متميز لعلاج ورعاية مرضى الهيموفيليا في مستشفى أطفال مصر التابعة لهيئة التأمين الصحي بالسيدة زينب.

وأعقب الافتتاح عقد مؤتمر صحفي عن أهمية تلك الخطوة في علاج الحالات ومواجهة التحديات الصحية لمرض الهيموفيليا في مصر، ودور الهيئة العامة للتأمين الصحي في توفير أحدث العلاجات وأساليب الرعاية لمرضى الهيموفيليا من الأطفال، وتوفير عوامل التجلط المصنعة بالتكنولوجيا الحيوية (recombinant factors) الذى توفره الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وقالت الدكتورة سهير عبد الحميد، إن افتتاح المركز المتميز الجديد في مستشفى أطفال مصر خطوة هامة للتعامل مع الهيموفيليا طبقا لأحدث الأساليب العلمية والعلاجية المطبقة على مستوى العالم.

وأضافت عبدالحميد، أنه في الوقت ذاته يتمثل الهدف الرئيسي لعلاج الهيموفيليا في ضرورة منع حدوث النزيف والمسارعة بعلاجه عند حدوثه عبر إعطاء المريض ما يحتاجه من عوامل التجلط التي تنقصه، لتخفيف شدة النزيف الذى من شأنه تقليل المضاعفات على المدى الطويل.

وأوضحت الدكتورة نجلاء شاهين، رئيسة قسم أمراض الدم بمستشفى أطفال مصر، إن 70-80% من أعراض النزيف تحدث في منطقة المفاصل، بينما تحدث 10-20% من حالات النزيف في العضلات والأنسجة الرخوة، وتبلغ نسبة حالات النزيف في منطقة الجهاز العصبي المركزي حوالي 5%.

وأضافت شاهين، أن هناك بعض حالات النزيف التي من الممكن أن تشكل خطورة على حياة المريض مما يتطلب العلاج في الحال، وعلى المدى الطويل، فإن تكرار حالات النزيف في منطقة المفاصل يؤدي لالتهاب الغشاء الزلالي المزمن في المفصل المصاب، مما يؤدي في النهاية إلى تآكل المفاصل.

قال حسن فهمي، إن تحديات الهيموفيليا لا تقتصر على كونه مرض مزمن يصاحب المريض طوال حياته، ولكن الأخطر من ذلك المضاعفات الصحية الخطيرة للمرض والتي قد تتسبب في حدوث إعاقة كاملة للمريض وعدم قدرته على الحركة والإنتاج.

وتدير وزارة الصحة المركز الجديد بالكامل من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحي، وبدعم فني وتدريبي من نوڤو نورديسك مصر، ووصلت التكاليف الإجمالية للمركز الجديد نحو 2 مليون جنيه، وتضمنت كافة المعدات والتجهيزات الطبية والأثاث والأعمال الانشائية والتجديدات.

والهيموفيليا هو مرض وراثي عادة ينتقل عن طريق الجينات الموروثة من الأب أو الأم وهو مرتبط بالكروموسوم X، أحد الكروموسومات المسئولة عن تحديد جنس الجنين، وهناك نوعان رئيسيان من الهيموفيليا: هيموفيليا (A) وهو مرض نقص عامل التجلط الثامن وهيموفيليا (B)وهو مرض نقص عامل التجلط التاسع.