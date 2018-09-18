مشادة بين "حساسين" ووزيرة الصحة أثناء مناقشة أزمة "الغسيل الكلوي"

كتب - أحمد علي:

نشبت مشادة بين النائب سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أثناء مناقشة حادث وفاة 3 مرضى وإصابة 13 أخرين أثناء تلقيهم جلسة غسيل كلوي، بمستشفى ديرب نجم، السبت الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة أسباب الحادث.

وانفعلت وزيرة الصحة، على النائب سعيد حسانين، بسبب اتهامه للحكومة بالتقصير في التعامل مع أزمات المواطنين، مطالبة النائب بعدم التعميم وإلقاء الاتهامات جزافا.

وهاجم "حساسين"، مديري مستشفيات وزارة الصحة لعدم اهتمامهم بمعاناة المواطنين، قائلا: "بنبوس إيد ورجل مديرين المستشفيات والمديريات علشان يقبلوا يعالجوا المرضى ومفيش حد يستجيب"، لترد الوزيرة: "مكتبي مفتوح أمام الجميع، وكفى هجومًا على الموظفين فهم مصريين وليسوا من الهند ويبذلون قصارى جهدهم".

ومع ارتفاع حدة المناقشة بسبب انحياز عدد من النواب لموقف "حساسين"، اضطر رئيس اللجنة الدكتور محمد العماري لرفع الاجتماع لمدة 5 دقائق.