الأوقاف: فتح باب التقدم لمنح الماجستير بإحدى الجامعات البريطانية

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم للعاملين بها وبالجهات التابعة لها ممن تنطبق عليهم الشروط للحصول على منح الماجستير لمدة عام في إحدى الجامعات البريطانية في عدة مجالات، في إطار اهتمام الوزارة بدور الشباب الفاعل وذوي القدرات القيادية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إن مجالات الماجستير هي: (الزراعة – فن العمارة – دراسات ثقافية – تطوير الأعمال – هندسة التعليم – المالية- جغرافيا – بيئة – لغة "قوانين" التاريخ – حقوق الإنسان – الخدمات اللوجستية – إدارة وسائل الإعلام – مجال الاتصالات – علوم طبية ؛ العلوم الصحية – تكنولوجيا).

وأشارت إلى شروط التقدم للماجستير وهي أن التقديم باللغة الإنجليزية فقط وعبر الموقع الإلكتروني (www.chevening.org) مع خبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن عامين و شهادة الجامعة وشهادات الدرجات (المرحلة الجامعية – والدراسات العليا مع تقديم ما يثبت الحصول على أي من المزودات البرمجية للغة الإنجليزية اعتبارًا من أكتوبر 2017م ، ولن يلتفت لاجتياز أي منها قبل هذا التاريخ.

كما يشترط الحصول على شهادة تزكية من رؤساء العمل أو الأساتذة الأكاديميين للمرشحين للماجستير، والتفرغ التام لاجتياز الماجستير وجواز سفر ساري المفعول أو بطاقة هوية وطنية.

وطالبت الوزارة، الراغبين في التقدم لنيل الماجستير ملء النموذج المتواجد على موقع الوزارة الإلكتروني في موعد أقصاه أسبوع.