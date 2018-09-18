خلود زهران تقدم "كل يوم" مع الإبراشي على "ON E"

القاهرة - مصراوي:

أعلن تامر مرسي، رئيس مجموعة إعلام المصريين، اليوم الثلاثاء، التعاقد مع الإعلامية خلود زهران؛ لتقديم برنامج "كل يوم"، على قناة "On E".

ونشر تامر مرسي، عبر حسابه على موقع "فيسبوك" اليوم، صورة تجمعه بخلود زهران، وعلق قائلًا: "خلود زهران تتعاقد على تقديم برنامج "كل يوم" على ON E".

وسبق للشركة التعاقد مع الإعلامي وائل الإبراشي لتقديم البرنامج، والذي ينطلق خلال شهر أكتوبر المقبل.