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الأربعاء.. فتح باب تقليل الاغتراب للشهادات المعادلة

05:29 م الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
الأربعاء.. فتح باب تقليل الاغتراب للشهادات المعادلة

التنسيق - صورة ارشيفية

كتبت - داليا شبل:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الثانوية المعادلة الأجنبية لتسجيل رغباتهم، على أن تبدأ مرحلة تقليل الاغتراب غدًا الأربعاء وتستمر حتى مساء الخميس.

وكانت وزارة التعليم العالي، أعلنت في بيان اليوم الثلاثاء، عن نتائج الشهادات الثانوية المعادلة الأجنبية لعام 2018، مشيرة إلى إنه يمكن للطالب الآن الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني لمعرفه نتيجة قبوله بالجامعات.

وأشارت إلى فتح موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت لطلاب الشهادات الثانوية المعادلة الأجنبية لتسجيل رغباتهم من يوم الثلاثاء 24 يوليو حتى الأربعاء الموافق 15 أغسطس، وتم مد التسجيل حتى الأربعاء الموافق 12 سبتمبر؛ نظرًا لتأخر إعلان نتائج بعض الشهادات الأجنبية (الشهادة الإنجليزية).

وزارة التعليم العالي تقليل الاغتراب التنسيق الإلكتروني الشهادات الثانوية المعادلة

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