وزير التموين يوضح مصير المتخلفين عن تحديث بياناتهم

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مهلة تحديث بيانات البطاقات التموينية، التي بها أخطاء تنتهى في الـ 8 من نوفمبر المقبل، بعد أن بدأت في الأول من أغسطس الماضي، بالتزامن مع إضافة المواليد الجُدد، مؤكدًا إيقاف كافة البطاقات التي سوف يتخلف أصحابها عن تصحيح بيانات بطاقاتهم.

وحول وضع من ستقف بطاقاتهم التموينية عقب الـ8 من نوفمبر، أكد وزير التموين، في تصريحات صحفية، أنه يجب عليهم التقديم مرةً أخرى لاستخراج بطاقة تموينية جديدة، وفي حالة استيفاء الشروط، والتأكد من استحقاقهم للدعم سيتم إصدار بطاقات لهم.

وأتاحت وزارة التموين، منذ الأول من أغسطس، تصحيح بيانات البطاقات التي بها أخطاء للمواطنين من المقيدين بمنظومة الدعم السلعي، حتى يتمكنوا من إضافة المواليد واستمرار، تقديم الخدمات التموينية لهم، وذلك إما عبر زيارة الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إدارة دعم مصر مباشرة https://www.tamwin.com.eg أو التوجه إلى أقرب مكتب تمويني، ليجري الموظف المختص التصحيح اللازم في حالة التأكد من وجود أخطاء ببيانات البطاقة.

وأوضحت أنه في حالة ظهور "لا توجد بيانات" عند زيارة الموقع الإلكتروني، فذلك يعني خلو البطاقة من أي بيانات خاطئة.