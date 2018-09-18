10 معلومات عن الخطة الترويجية المرتقبة لوزارة السياحة

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة، عن بعض ملامح الخطة الترويجية الجديدة لمصر، وذلك في ضوء برنامج الإصلاح الهيكلي لقطاع السياحة، والذي يتضمن عدة محاور على رأسها تطوير آليات التسويق والترويج للسياحة المصرية، لتواكب التغييرات السريعة، والمتلاحقة عالميا في هذا المجال.

ويرصد "مصراوي" أبرز 10 معلومات عن محاور الخطة قبل الإعلان عنها يوم 8 أكتوبر المقبل.

1ـ فتح أسواق جديدة تساهم في دفع الحركة السياحية إلى الأمام.

2ـ المرونة وتطوير آليات الترويج والتسويق السياحي، لمواكبة التغييرات السريعة والمتلاحقة عالميا في هذا المجال.

3ـ الاستعانة بتقنيات حديثة وأساليب مبتكرة تساهم في تحقيق متطلبات كل سوق سياحي على حدى.

4ـ جعل الحملات الترويجية أكثر فاعلية في الأسواق السياحية العالمية المستهدفة.

5- إطلاق الحملة تحت شعار P 2 P" People 2 People" ليتعرف العالم أكثر على الشعب المصري وإبداعات شبابه في مختلف المجالات في الفن والموسيقى والثقافة والرياضة والعلوم وغيرها.

6ـ الترويج لافتتاح للمتحف الكبير تحت شعار "المتحف المصري الكبير ٢٠٢٠".

7ـ صياغة أجندة مصر الترفيهية على مدار العام من خلال تنظيم أحداث ومهرجانات عالمية.

8ـ الدعاية لكل مقصد سياحي على حدى، وذلك من خلال خلق علامات تجارية لكل مقصد سياحي.

9ـ إدراج المناسبات السياحية في الخريطة السياحية الدولية مع تجديدها وتنوعها لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة.

10ـ التنوع في إبراز المقصد السياحية في مصر وتضمنت الحرف التراثية واليدوية وتغطيات إعلامية ومناسبات بكل صوره.