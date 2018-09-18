بالرقم القومي.. تعرف على نتيجة قبول المرحلة الثانية لـ"رياض الأطفال" بالجيزة

كتب- إسلام ضيف:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نتيجة التنسيق الثاني للقبول بمرحلة رياض الأطفال، بالمدارس الرسمية للغات، والمتميزة للغات، للعام الدراسي 2018/ 2019.

ويمكن لأولياء الأمور التعرف على نتيجة القبول من خلال الرابط التالي: ttp://gizaedu.gov.eg/kg.html، باستخدام الرقم القومي للطفل.

وتراوحت أعمار قبول الطلاب بمرحلة رياض الأطفال، في التنسيق الثاني، بين 5 سنوات، و5 أشهر و10 أيام، و5 سنوات و10 أشهر و17 يوم، وذلك وفقًا للكثافات المتاحة بالإدارات التعليمية.