مدبولي يتلقي تقريرًا عن إجراءات مواجهة التلوث بالقاهرة الكبرى والدلتا

كتب- محمد غايات:

تلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بشأن الإجراءات التي اتخذت لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة على القاهرة الكبرى والدلتا، خلال النصف الأول من شهر سبتمبر الجاري، مقارنة بذات الفترة خلال عام 2017.

وذكر البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، أن التقرير عكس النتائج الإيجابية للجهود المبذولة في هذا الصدد، وفق الخطة التنفيذية لوزارة البيئة، حيث تمت الإشارة إلى ارتفاع نسب حصاد الأرز لهذا العام في الفترة من 1 إلى 14 سبتمبر 2018، عن مثيلاتها في العام السابق، حيث بلغت حوالي 38% مقابل 23% العام السابق، مع انخفاض الحرائق وتحسن في الأحوال الجوية.

وأكد التقرير ارتفاع نسب تجميع الأهالي لقش الأرز نتيجة زيادة الوعي لديهم بأهميته كسلعة، مع ارتفاع نسب ما تم تجميعه من خلال بروتوكول وزارة الزراعة لهذا العام، حيث بلغت 12% من المستهدف تجميعه مقارنة بـ 9% في العام السابق، كما بلغت مواقع تجميع قش الأرز على مستوى محافظات الدلتا لهذا العام 405 موقعاً، مقابل 218 موقعاً العام السابق.

وبلغت نسبة ما رصد من تجميعات الأهالي، بالإضافة إلى ما تم تجميعه بالدعم المباشر للمتعهدين "50 جنيها لكل طن قش أرز"، حوالي 85% من إجمالي القش الناتج عن الحصاد حتى 14/9/2018، حيث تم رصد تجميع "42,938" طن قش أرز بمواقع التجميع، في الوقت الذي بلغت فيه الكميات التي جمعت خلال نفس الفترة من العام السابق "30,827" طن قش.

وانخفض عدد المحاضر عن الحرق المكشوف هذا العام، نظراً لزيادة الوعي لدى المزارعين، بمخاطر الحرق وأهمية الاستفادة من قش الأرز، فضلاً عن توفير المعدات من خلال وزارة البيئة، وادخال معدات جديدة، بالإضافة إلى زيادة عدد اللجان، وتكثيف الحملات التفتيشية، لمراجعة كافة الاشتراطات البيئية للحد من التلوث في إطار منظومة الرقابة.

وفي إطار أعمال فحص ورصد الملوثات الصادرة من عوادم المركبات، أوضح التقرير أنه تم القيام بحملات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المركبات المخالفة على الطرق في المناطق التي تتميز بكثافة مرورية عالية، وكذا القيام بحملات تفتيش ليلية وفحص عادم مركبات هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى حيث بلغ عدد الأتوبيسات غير المطابقة 322 بنسبة 53 % من إجمالي الأتوبيسات التي تم فحصها.

وأوضح التقرير أنه تم استخدام أكثر من وسيلة اتصال لتلقى شكاوى المواطنين، لينخفض عدد الشكاوى إلى 43 شكوى بدلاً من 136 شكوى مقارنةً بالعام الماضي، والرد والاستجابة السريعة للشكاوى الواردة، حيث تم الاستجابة لجميع الشكاوى الواردة بنسبة 100%.

وعلى جانب آخر عقدت 401 ندوة للتعريف بالأضرار الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية، وكيفية الاستفادة من قش الأرز، وجهود الوزارة في التعامل مع المخلفات الزراعية، والفئات المستهدفة هي المزارعون العاملون بالجمعيات الزراعية والوحدات المحلية والرائدات الريفيات.