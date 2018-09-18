ينطلق السبت المقبل.. 25 معلومة عن نظام التعليم الجديد

كتبت- ياسمين محمد:

تطلق وزارة التربية والتعليم نظامًا تعليميًا جديدًا، اعتبارًا من العام الدراسي الجديد 2018 /2019، الذي يبدأ السبت المقبل الموافق 22 سبتمبر، ويعرف النظام باسم "نظام التعليم 2.0، ويبدأ بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، ويتدرج ليحل محل النظام القائم، بحيث تتخرج أولى دفعاته بحلول عام 2030.

ويرصد "مصراوي" في السطور التالية أبرز ملامح هذا النظام:

- جاءت فكرة إطلاق النظام الجديد لإلغاء النظام القائم تدريجيًا، بعد أن وصل إلى مرحلة من الانهيار يستحيل معها التطوير.

- يبدأ بطلاب مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بجميع المدارس الحكومية والخاصة.

- يلتحق 2.5 مليون طالب بالمنظومة الجديدة السبت المقبل.

- يهدف لخلق طالب متعلم مفكر مبتكر ومواكب للحضارة.

- استنبطت وزارة التربية والتعليم أسس النظام التعليمي الجديد من التجارب العالمية الناجحة، وأعادت صياغتها لتناسب الهوية المصرية "تمصير التجارب العالمية".

- قال عنه وزير التعليم إنه يتفق مع مادة "التعليم بالدستور" التي تلزم الدولة بتوفير تعليم بجودة عالمية.

- ثمار النظام الجديد تظهر بحلول عام 2030 مع تخرج أول دفعة من المرحلة الثانوية.

- أنتجت وزارة التربية والتعليم مناهج جديدة تعتمد على التعلم النشط وفقًا للمعايير العالمية.

-تعاونت الوزارة مع عدد من الجهات الدولية لإنتاج المناهج وحصلت على حقوق الملكية الفكرية لأول مرة.

- تركز المناهج على تشكيل شخصية الطالب واكتشاف مهاراته وتنميتها.

- الطلاب يجلسون داخل الفصول في شكل دوائر ويؤدون الأنشطة سويًا.

- يدرس الطلاب طوال المرحلة الابتدائية 4 مناهج: اللغة العربية، التربية الدينية، اللغة الإنجليزية، وباقة متعددة التخصصات تتضمن مفردات من العلوم والرياضيات والجغرافيا والتاريخ.

- طلاب المدارس الحكومية واليابانية والمدارس الخاصة "عربي" يدرسون الباقة متعددة التخصصات باللغة العربية.

- طلاب المدارس التجريبية والخاصة "لغات" يدرسون "الباقة متعددة التخصصات باللغة الإنجليزية أو بلغة المدرسة، سواء الفرنسية أو غيرها.

- الهدف من تدريس الباقة متعدد التخصصات التأكيد على أن العلوم متداخلة، ولا حواجز بينها.

- بدءًا من الصف الأول الإعدادي تنفصل بعض العلوم، وتدرس مادتا العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية، وتضاف لغة ثانية بجانب اللغة الإنجليزية، ويطبق هذا النظام على جميع المدارس المصرية "حكومية وخاصة".

-إلغاء منهج المستوى الرفيع من مدارس اللغات.

-لا وجود للكتب الخارجية بالنظام التعليمي الجديد.

- لا يوجد امتحانات حتى الصف الثالث الابتدائي، وينتقل الطلاب بين الصفوف تلقائيًا.

- استخدام التقييمات الملونة لتحديد مستوى الطلاب كالتالي: يفوق التوقعات دائمًا ويرمز له باللون الأزرق، يلبي التوقعات ويرمز له باللون الأخضر، يلبي التوقعات أحيانًا ويرمز له باللون الأصفر، وأقل من المتوقع ويرمز له باللون الأحمر، ويتسلم ولي الأمر كل عام تقريرًا بحالة الطالب.

- اثنان من معلمي الفصل يتشاركان في تدريس "الباقة متعددة التخصصات" داخل الفصل، ويظلون مع الطلاب طوال اليوم.

- يمارس التلاميذ عدد محدود من أنشطة "التوكاتسو" اليابانية بمعدل ساعة أسبوعيًا.

-انتهت وزارة التربية والتعليم من تدريب 128 ألف معلم للصفوف الأولى بمختلف أنواع المدارس، في الموجة الأولى من التدريب الذي يستمر حتى مايو المقبل.

- دليل للمعلم في كل مادة يوضح له طريقه تدريس المناهج بالتفصيل.

- تتيح وزارة التربية والتعليم المناهج الجديدة وأكثر من 16 ألف فيديو تعليمي للأطفال على بنك المعرفة مع بداية العام الجديد.