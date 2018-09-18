"اللي مش هيفهم مش هينجح".. 35 معلومة عن نظام "الثانوية المعدل"

كتبت- ياسمين محمد:

تجري وزارة التربية والتعليم، تعديلًا على نظام المرحلة الثانوية، بدءًا من الصف الأول الثانوي، اعتبارًا من العام الدراسي الجديد، الذي ينطلق في 22 سبتمبر المقبل.

وخلال الأشهر الماضية، أدلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بعده تصريحات، كشفت عن ملامح النظام المعدل للمرحلة، يرصدها "مصراوي" في السطور التالية:

- يبدأ تطبيقه السبت المقبل مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2018/2019.

- يبدأ بطلاب الصف الأول الثانوي بجميع المدارس الحكومية والخاصة.

- جوهر التعديل يتمثل في تغيير أسلوب التقييم.

-إلغاء الامتحان القومي الموحد.

- يؤدي الطلاب 12 امتحانًا تراكميًا خلال المرحلة.

-يؤدي الطلاب امتحانين في نفس المادة نهاية كل فصل دراسي على مدارس المرحلة.

- يحتسب للطلاب متوسط أعلى 6 امتحانات في نهاية المرحلة.

- جميع المواد ممتدة خلال الصفين الأول والثاني الثانوي، وإلغاء نظام المواد المنتهية.

-المجموع النهائي المؤهل للالتحاق بالجامعات 410 درجات.

- تنسيق القبول بالجامعات مستمر.

- تسليم "تابلت" للطلاب والمعلمين خلال الفصل الدراسي الأول مجانًا.

- تتسلم الوزارة 708 ألف "تابلت" من شركة "سامسونج"، وصل منهم 50 ألف جهاز أول أمس.

-"التابلت" محمل عليه المناهج التعليمية بشكل شيق ومحتوى ثري.

- يؤدي الطلاب الامتحانات من خلال "التابلت"، "أون لاين".

- بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوي العام المقبل.. لن تطبق الامتحانات "أون لاين" قبل يناير المقبل.

- اختبارات ورقية للطلاب للتدريب على النظام الجديد للأسئلة قبل تسيلم "التابلت".

- تدريب الطلاب جيدًا على استخدام "التابلت" قبل احتساب الدرجات في المجموع التراكمي.

- طلاب الصف الأول الثانوي يتسلمون الكتب بنفس المناهج القديمة.

- "بنك أسئلة" تشرف عليه جهات سيادية ويتضمن آلاف الأسئلة.

- تصل الامتحانات للطلاب على "التابلت" وبعد الانتهاء منها تشفر، وترسل مرة أخرى للتصحيح.

- الأسئلة تتنوع بين الموضوعية، والمقالية.

- الأسئلة تهدف لقياس مستوى الفهم، وليس الحفظ ويمكن للطالب فتح الكتاب المدرسي خلال الامتحان.

- الطالب الذي يهتم بالحفظ فقط "لن ينجح حتى لو عاد 100 سنة".

- الامتحانات تجرى على مستوى المدرسة وليس الجمهورية، تختلف من حيث الأسئلة وتتفق من حيث مستوى الصعوبة.

- تصحيح أسئلة الامتحانات آليا بالنسبة للأسئلة الموضوعية "صواب وخطأ واختيار من متعدد".

- الأسئلة المقالية ترسل إلى 2 مدرسين في محافظات أخرى، ترد بعد التصحيح للوزارة، فإذا تطابقت الدرجة ترصد للطالب أما إذا اختلفت ترسل إلى مدرس آخر هو الفيصل.

- امتحانات مفاجئة بشكل أسبوعي لرصد الغياب.

- تركيب شبكة ألياف ضوئية "فايبر" بـ2500 مدرسة ثانوية على متسوى الجمهورية، لتوفير إنترنت فائق السرعة داخل المدارس.

- تركيب "سيرفر" داخل كل مدرسة تحمل عليه المناهج والـ"فيديوهات" التعليمية.

- يدخل الطلاب على "الانترنت" داخل المدرسة مجانًا، والمدرسة مفتوحة 24 ساعة.

- في حالة رغبة الطالب الدخول على الشبكة من خارج المدرسة عليه دفع قيمة الاشتراك في خدمة توصيل الانترنت للـ"التابلت".

- الدرجات التراكمية تحستب على الصف الثاني والثالث فقط بشرط النجاح في الصف الأول، إذ يعتبر الصف الأول تجريبيًا.

-الصف الأول عام وغير مقسم إلى شعب، ويبدأ التشعب اعتبارًا من الصف الثاني "علمي وأدبي" فقط، دون التشعب لعلمي علوم أو رياضيات.

- المعلم في هذا النظام ميسر فقط وليس ملقن.

- الهدف من النظام، إنهاء "كابوس" الثانوية العامة والدروس الخصوصية.