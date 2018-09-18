من زي النائبات لسب الصحفيين.. 7أزمات لإلهامي عجينة بالبرلمان

كتب- إسلام ضيف:

منذ دخول النائب إلهامي عجينة، عضو البرلمان عن دائرة بلقاس بمحافظة الدقهلية، لمجلس النواب، وهو يتعمد لفت الأنظار بتصريحات يعتبرها البعض منفلتة، وأخرى مثيرة للجدل، لتأتي أزمته مع نقابة الصحفيين كأحدذ جدليات النائب تحت القبة.

وأدانت نقابة الصحفيين ما وصفته بـ"الإهانة" التي تعرض لها صحفيين من أعضاء النقابة بمحافظة الدقهلية، من قبل النائب إلهامي عجينة، بعد تعديه على الزملاء بألفاظ نابية أثناء تغطيتهم لجولة محافظ الدقهلية الدكتور كمال شاروبيم.

ولم تكن أزمة عجينة مع صحفيي المحافظة هي الأولى، فالرجل مثير للجدل منذ انعقاد البرلمان في يناير 2016، وهوما يرصده "مصراوي" في السطور التالية.

-العجز الجنسي

تفجرت الأزمع بعدما أدلى عجينة بتصريحات، قال فيها إن هناك تقريرًا طبيًا من جمعية الذكورة بجامعة بنها يؤكد أن 64% من الرجال ما بين سن الـ 40 عامًا، حتى الـ 70 عامًا يعانون من العجز الجنسي.

- منع تقبيل الرجال

ومرة أخرى طالب عجينة في حلقة تلفزيونية ببرنامج 90 دقيقة، بمنع تقبيل الرجال بعضهم البعض قائلًا: "أنا أبوس الست بس.. ولكن أبوس الراجل ليه؟".. متابعًا أن تقبيل الرجال لبعضهم يساعد على نقل الفيروسات بينهم.

وأكمل: "أنا أسمح ببوس الستات عشان الست لا تحلق دقنها مثل الرجال، وبالتالي لن يحدث انتقال للأمراض".

- "الفراخ البيضاء"

​وبالمثل تسبب تصريح عجينة الذي أكد فيه أن سبب انتشار الضعف الجنسي بين الرجال هو تناول "الفراخ البيضاء"، في جدل واسع في الأوساط السياسية والإعلامية.

واتهم عجينة وقتها الحكومة باستيراد المواد المسرطنة والضارة للشعب المصري دون رقابة ما يدخل إلى الأسواق المصرية، داعيًا لمقطاعة المصريين للفراخ البيضاء، من إنتاج المزارع قائلا: "حرام عليكوا، هنصاب بالأمراض لو كلنا فراخ من انتاج المزارع لأنه هيكلف الدولة مليارات".

- كشوف العذرية

وجاءت أزمة كشوف العذرية التي طالب عضو مجلس النواب بإجرائها على طالبات الجامعات بشكل دوري، بعدما اتهمهم بالدخول في علاقات غير مشروعة، وتزوج غالبيتهن عرفيا، قائلا: "أي بنت تدخل الجامعة لازم نوقع عليها الكشف الطبي لإثبات أنها "آنسة"، وكذلك ينبغي أن تقدم كل بنت مستندًا رسميًّا عند تقدمها للجامعة بأنها آنسة، من أجل القضاء على ظاهرة انتشار الزواج العرفي في مصر".

واضطر عجينة وقتها للإعتذار عن نصريحاته، مؤكدًا أنه كان يقترح هذه الفكرة لمقاومة ظاهرة انتشار الزواج العرفي بين الشباب.

-زي النائبات

وطالب عجينة في إحدى جلسات مجلس النواب النائبات في المجلس بارتداء ملابس محتمشة، داخل البرلمان، قائلًا: "بعض النائبات يرتدين بنطلونات ضيقة، وملابس بألوان صارخة، ولازم يراعوا ملابسهم".

وتابع: "هناك فرق بين الذهاب للنادي والذهاب لمجلس النواب، لابد أن نحترم أنفسنا ليحترمنا الشعب".

-ختان الإناث

وأيد عجينة في تصريحات سابقه عمليات ختان الإناث، قائلا: "إحنا شعب رجالته بتعانى من ضعف جنسى، بدليل إن مصر من أكبر الدول المستهلكة للمنشطات الجنسية التي لا يتناولها إلا الضعيف، وإذا بطلنا نعمل ختان هنحتاج رجالة أقوياء، ونحن لا نمتلك رجالا من هذا النوع".

وتابع: "من باب أولى علشان تكون فيه عدالة بين الرجال والنساء، إننا نفعل الختان، لأنه يقلل الشهوة الجنسية لدى المرأة، والمفترض أن تقف النساء إلى جانب الرجال علشان العجلة تدور، وتبقى الكتفين متساويتين، وإذا كان فيه حد مش هيعجبه كلامي وهيزعل، يعتبر إني بتكلم عن نفسى".