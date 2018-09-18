مغلق منذ عام 2000.. "الآثار" تبدأ في ترميم متحف طنطا القومي

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الآثار، البدء في مشروع تطوير وترميم متحف طنطا القومي، بمحافظة الغربية، ضمن خطتها لتطوير وترميم المتاحف، والمواقع الأثرية.

وقالت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف بالوزارة، إن المتحف هو الوحيد من نوعه بالمحافظة، ويضم 8579 قطعة أثرية، من مختلف العصور، وتتنوع بين العصور الفرعونية، والرومانية واليونانية، وهو مغلق منذ عام 2000.

وأضافت صلاح، في بيان اليوم الثلاثاء، أن أعمال التطوير ستشمل ترميم مبنى المتحف، ومعالجته إنشائيا ووضع فتارين عرض جديدة، كما قامت لجنة سيناريو العرض المتحفي بتغير سيناريو العرض الخاص به.

ونوهت إلى أن خطة التطوير تتضمن وضع سيناريو للعرض المتحفي بشكل جديد لإبراز القطع الأثرية الموجودة به سابقا بأفضل شكل، والتي تعبر عن عصور تاريخية مختلفة، وينقسم سيناريو العرض المتحفي إلى قسمين؛ الأول يضم الأكتشافات الأثرية للحفائر التي تمت بمحافظة الغربية، والقسم الثاني يضم القطع التي ترمز للحياة اليومية والبعث والخلود.

وأوضحت صلاح، أن مبنى المتحف يتكون من خمسة طوابق، خصص الطابق الأول للخدمات، والطابق الثاني والثالث لعرض مختلف القطع الأثرية، والطابق الرابع مخصص للمكاتب الإدارية الخاصة بموظفي المتحف، أما الطابق الخامس فيه قاعة للمحاضرات والمؤتمرات.