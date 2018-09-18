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ضبط 94 جهازًا للتتبع عبر الأقمار الصناعية "GPS" مع صيني بمطار القاهرة

03:26 م الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
ضبط 94 جهازًا للتتبع عبر الأقمار الصناعية "GPS" مع صيني بمطار القاهرة

مطار القاهرة الدولي

كتب- طه عبيد

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، محاولة تهريب كمية من أجهزة التتبع عبر الأقمار الصناعية "GPS" أخفاها راكب صيني داخل حقائبه، لتضليل رجال الجمارك، وبيع المضبوطات داخل الأسواق.

جاءات الواقعة أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبى، حيث اشتبه طاهر مكى مأمور التفتيش فى راكب صينى، وقرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه، وعثر معه على 94 جهاز من أجهزة التتبع عبر الأقمار الصناعية، "GPS" بأنواع وأحجام وقدرات مختلفة بقاع حقيبته وداخل الملابس.

قرر محمد قناوي مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.

مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب أجهزة تتبع راكب صيني

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