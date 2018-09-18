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نائبة عن كارثة "ديرب نجم": "كلنا ماعندناش ضمير"

03:23 م الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
نائبة عن كارثة "ديرب نجم": "كلنا ماعندناش ضمير"

الدكتور محمد خليل العماري

كتب- أحمد علي

رفض الدكتور محمد خليل العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ما قالته النائبة سماح سعد عضو اللجنة، تعليقا على كارثة مرضى الغسيل الكلوى بديرب نجم، بمحافظة الشرقية، بعدما قالت: "كلنا معندناش ضمير" في إشارة منها إلى الأطباء.

ووافق أعضاء اللجنة خلال اجتماع اليوم بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على حذف الكلمة من المضبطة.

ووجهت النائبة كلمتها للوزيرة: "حضرتك بتقولي فيه مشكلة ضمير في مصر، أنا بقول لحضرتك كلنا معندناش ضمير، فياريت حضرتك تفعلي القانون بدل ما نقعد نقول مفيش ضمير مفيش ضمير".

يشار إلى أن الوزيرة خلال الاجتماع اشتكت من قلة ضمير بعض العاملين في القطاع الصحي، قائلة: مفيش بني أدمين يشتغلوا، وعندنا مشكلة ضمير، وعشان كده بزود عدد العاملين في قطاع التمريض خاصة من الذكور لضمان الاستمرارية وعدم المعاناة".

محمد خليل العماري لجنة الصحة مجلس النواب سماح سعد كارثة ديرب نجم

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