برلماني: مسؤولو مستشفى ديرب نجم استخدموا أجهزة الغسيل الكلوي دون تعقيمها

كتب- أحمد علي:

قال النائب حاتم عبد الحميد، إن "الكارثة التي حدثت لمرضى الغسيل الكلوى، بمستشفى ديرب نجم في محافظة الشرقية، تقع فى جميع محافظات الجمهورية، فمن لم يمت أثناء الغسيل يموت أثناء عودته لمنزله".

وأضاف عبد الحميد الذى أعلن أنه مريض بالفشل الكلوي أن "السبب الرئيسى فى وفاة المرضى يرجع لعدم استخدام ​القائمون على وحدة الغسيل الكلوي، الماكينات دون تعقيمها بمادة سامة، تعمل على تنظيف الماكينات جيدًا بعد الصيانة، ولكن مسؤولو الوحدة ركبوا الأجهزة للمرضى دون التعقيم الجيد"، على حد قوله.

وأضاف خلال الاجتماع الطارئ للجنة الصحة، لمناقشة كارثة وفاة مرضى الفشل الكلوى بالشرقية، بحضور وزيرة الصحة أن مدة صلاحية ماكينات الغسيل الكلوى 5 سنوات، ولكن الموجود منها حاليا يستخدم منذ 20 عاما، مطالبا وزيرة الصحة بمخاطبة صندوق تحيا مصر، للحصول على مليار جنيه لاستبدال ماكينات الغسيل الحالية بأخرى جديدة.

وأضاف أن عدد مرضى الفشل الكلوى فى مصر، يتجاوز المليون مريض قائلا: "أنا مريض بالفشل الكلوى وعملت غسيل أثناء تواجدى بالسعودية لأداء العمرة، وبعدها قمت بكامل صحتي، ولفيت حول الكعبة 7مرات ".

وأضاف: "أنا هنا لما بأغسل باطلع متكسر".

وأشار إلى أن الأزمة الحقيقية التى تواجه مرضى الفشل الكلوي، يعود لنقص حاد فى الآدوية، مطالبا المستشفيات بإعداد وجبة طعام للمرضى أثناء الغسيل، نظرا لطول فترته التى تصل إلى 4 ساعات.

​