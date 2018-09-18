وقفة احتجاجية ضد إرهاب النظام القطري بجنيف (صور)

كتبت_ عايدة رضوان

نظمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الجالية المصرية بجنيف، اليوم الثلاثاء، وقفةً احتجاجية ضد الدول الداعمة لإرهاب، على هامش فاعليات الدورة (39) للمجلس الدولي لحقوق الإنسان.

واحتشد عدد كبير من الجالية المصرية، وأبناء قبيلة الغفران القطرية، في القوفة لرفضهم دعم النظام القطري للإرهاب، واحتضانه قادة الجماعات الإرهابيه، وكذلك استخدام قناة الجزيرة في دعم الإرهاب على مستوى العالم.

وأعلن أبناء قبيلة الغفران، خلال الوقفة الاحتجاجية، أن هذه الوقفة ضد النظام القطري الذي سلب منهم جنسيتهم وحرمهم من حقوقهم المشروعة، وتسبب في معاناتهم، وممارسة أشكال من التنكيل بحقهم، بسبب رفضهم للانقلاب ونقض البيعة، واستخدام أموال الشعب القطري في دعم الإرهاب في الوقت الذي سُحبت فيه جنسياتهم، وأعطوا الجنسية لقادة الإرهاب.