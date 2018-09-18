للبطاقات المنتهية بـ5.. تعرف على آخر موعد لإضافة المواليد الجدد

كتبت- عايدة رضوان:

تستقبل مكاتب وزارة التموين بمختلف أنحاء الجمهورية، حالياً طلبات إضافة المواليد الجدد، لحاملي البطاقات التموينية التي تنتهي بالرقم 5، من جهة اليمين، وذلك عقب الانتهاء من الأسبوع الخامس، الذي استقبالت فيه طلبات الإضافة لحاملي البطاقات المنتهية بالرقم 4.

ومن المقرر أن يستمر تلقي طلبات البطاقة المنتهية بالرقم 5، حتى الجمعة المقبل، الموافق21 سبتمبر الجاري، على أن يعقب ذلك البدء في تلقي طلبات حاملي البطاقات التي تنتهي بالرقم 6 من جهة اليمين، وذلك من 9/22 - 9/28، وفقًا للجدول المحدد في نص القرار رقم (19) لسنة 2018.

ونص القرار على أن يتم خلال الأسبوع الحادي عشر والثاني عشر من 2018/10/21 وحتى 2018/11/7 تسجيل المتخلفين عن مواعيدهم ومراجعة ما تم تسجيله.

وحدد القرار الفئة العمرية المتاحة للإضافة خلال عملية إضافة المواليد الجُدد، بمواليد الفترة بين 1 يناير 2006 حتى 31 ديسمبر 2015، على ألا يتجاوز عدد الأطفال المضافة 3 مواليد كحد أقصى على البطاقة الواحدة.

اقرأ أيضًا:

بعد تعديل المواعيد.. كل ما تريد معرفته عن إضافة المواليد على بطاقات التموين

وزير التموين يوجه بإلغاء برنت التأمينات كشرط إضافة المواليد للبطاقات