السويدي :وفاة مرضى الغسيل الكلوى جريمة.. ووزيرة الصحة: "أمر مؤسف"

كتب أحمد على

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه لا يمكن إعلان السبب الحقيقي وراء حادث وفيات مركز الغشيل الكلوي بديرب نجم، قبل انتهاء تحقيقات النيابة.

وأضافت: "لن نتحدث عن أسباب ما حدث قبل انتهاء النيابة من التحقيقات".

وأضافت أن ما حدث في ديرب نجم أمر مؤسف، مشيرة إلى أن الوزارة قامت على الفور باتخاذ كافة الإجراءات عقب واقعة وفاة 3 مرضى وإصابة 13 آخرين.

وأوضحت الوزيرة في كلمتها خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب، أن وحدة ديرب نجم بها 46 جهاز غسيل كلوي، ويتردد عليها 185 مريض.

وأشارت الدكتورة هالة زايد، إلى أن 3 حالات وفاة من بين 35 حالة كانت تجري عمليات الغسيل الكلوي، وقت الواقعة، مشيرة إلى أنه تبين حدوث مضاعفات للمرضى أثناء الغسيل، بينها حالات إغماء وتوقف في عضلة القلب.

وأعلنت الوزيرة خروج جميع الحالات المصابة إلا حالة واحدة.

ومن جانبه قال النائب محمد السويدي عضو مجلس النواب أن هناك خطأ جسيم نتج عن كارثة مستشفى ديرب نجم، مشيرا إلى أن هناك إهمال إداري من قبل المسئولين بالصحة.

وأكد السويدي خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن كارثة وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم، تعد جريمة وتتطلب المحاسبة.

وطالب السويدي بضرورة إظهار تقرير الشركة التى قامت بعملية الصيانة رغم أنها لم تقم بتحديث الإجراءات الوقائية.