الخشت: جامعة القاهرة منفتحة على المجتمع

كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة باتت منفتحة على المجتمع، مشيرا إلى توقيع برتوكولات تعاون مع العديد من الوزارات مؤخرا لخدمة المجتمع.

وأضاف الخشت، في كلمته بحفل تخرج دفعة دبلومة خفض الطلب على المخدرات، بقسم علم النفس بكلية آداب القاهرة، أنه خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة وقع بروتوكول تعاون مع الوحدة الاقتصادية، واتفاقية مع وزارة التموين لرفع أداء وكفاءة العاملين بالوزارة، وخلال اليومين الماضيين مع وزارتي الدفاع والزراعة في مجال الزراعة المستدامة، وسيتم الإعلان عن هذا التعاون عما قريب.

وقال إن استمرار التعاون مع وزارة التضامن هدفه خدمة الوطن، وأنه يشعر بالغة بانفتاح الجامعة على المجتمع، ولا قيمة للعلم النظري دون تقديم المشاركة مع المجتمع.

وأشار الخشت، إلى أن المدخل النفسي يعمل على الذات الإنسانية للتغلب على النفس، وهزيمة الإدمان والتعاطي، قائلا: "النفس القوية هي التي تملك القدرة على الإقلاع عن الإدمان، ولابد أن تتغير الثقافة والنظرة إلى علم النفس، ولا يوجد حياء في المساعدة النفسية، فالمدخل النفسي ذو أهمية كبيرة خاصة فيما يتعلق بالمجتمع".

وقدم رئيس جامعة القاهرة، ملخصا سريعا حول ما تقدمه الجامعة في إطار خدمة المجتمع وتنمية البيئة، موضحاً أن هناك 129 مشروع بحثي فيما يتطلبه المجتمع في جميع المجالات، كما أن الجامعة أصبحت ضمن أول 300 جامعة على العالم في مجال التوظيف وفق تصنيف QS العالمى.

وأضاف أن الجامعة عملت على تدشين 112 برنامجا تعليميا جديدا على كافة الأصعدة، كما أن مجلة البحوث التطبيقية بجامعة القاهرة JAR صنفت 6 على مستوى العالم حاليًا في التخصصات البينية.