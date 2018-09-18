للمواطنين.. تعرف على موعد إصدار بطاقات بدل الفاقد والتالف

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، إنه سيجتمع خلال الأسبوع الجاري مع رؤساء شركات البطاقات الثلاث، للوقوف على حل أزمة تأخر إصدار بطاقات بدل الفاقد والتالف، والفصل الاجتماعي.

وأضاف مدكور، في تصريحات لـ"مصراوي" اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر إنهاء الأزمة وطباعة وإصدار كافة طلبات بدل الفاقد والتالف، التي استقبلتها مكاتب التموين خلال الفترة الماضية بحلول نهاية سبتمبر الجاري.

وعلى صعيد آخر، أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أمس الإثنين، خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد للإعلان عن استعدادات الوزارة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة، لافتتاح معرض أهلاً مدارس، أن وزارة الإنتاج الحربي ستشارك خلال الفترة المقبلة في عملية إضافة المواليد الجدد، نظرًا لضعف إمكانيات مكاتب التموين مما يؤدي إلى تأخر تسجيل طلبات الإضافة إلكترونياً.

وأوضح وزير التموين، أنه سيتم الانتهاء من تسجيل كافة الطلبات التي استقبلتها المكاتب خلال الفترة الماضية إلكترونيا فور بدأ مشاركة الإنتاج الحربي.