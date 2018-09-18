إلهامي عجينة لـ"مصراوي": "الصحافة على راسي" والواقعة فهمت خطأ

كتب- محمود رمزي:

قدم النائب الهامي عجينة، عضو مجلس النواب، اعتذارًا عما وصفه بـ"الفهم الخطئ " في واقعة سب أحد الزملاء الصحفيين بمحافظة الدقهلية.

وقال "عجينة"، فى تصريح لـ"مصراوي": "لم أقصد في حياتي إهانة أي شخص ينتمي إلى مهنة الصحافة والإعلام، لتقديري لدورهم في تنوير الرأي العام، ولكن ما حدث كان نتاج تدخل مفاجئ من صحفي أثناء مشادة بيني وبين أحد سائقي المحافظة، بشكل استفزني، وكنت فى حالة عصبية شديدة".

وأضاف "عجينة": "أعتذر عن أى إساءة أو كلمة فهمت خطأ، وأنا مقتنع بدور الصحافة، ولا أحب التجاوز، وكثير مما ينقل عني غير صحيح والله".

وحول رأيه فى بيان نقابة الصحفيين، قال "عجينة": "النقابة لها كل التقدير والإحترام ولن أكون سعيدًا فى حالة وجود أزمة بيني وبينها، ولكن كثير ما ينقل يستهدف الوقيعة، وأنا لي خصوم في دائرتي".

واختتم: "لا أجد غضاضة فى الاعتذار لأي شخص، يرى تصرفي بشكل غير دقيق، والصحافة على راسي".

وكانت نقابة الصحفيين، أدانت الإهانة التى تعرض لها الزملاء الصحفيين أعضاء النقابة بمحافظة الدقهلية من النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس، بعد تعديه على الزملاء بألفاظ نابية خارجة عن كل حدود الاحترام واللياقة.

وأعلنت النقابة فى بيان لها رفضها لهذا السلوك من نائب دائرة "بلقاس"، مطالبة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، برد اعتبار الزملاء، متابعة :" إذ أن السكوت على ما فعله يمثل إهانة لمجلس النواب نفسه، كما أن هذا المسلك لم نتوقعه من عضو بمجلس النواب".